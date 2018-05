Duque y Petro a segunda vuelta en Colombia el 17 de junio

El candidato del Centro Democrático (CD), liderado por Iván Duque obtuvo el 39,1% de los sufragios, por delante de Petro, ex alcalde de Bogotá, con el 25,1%.

Petro ha dicho que honrará los compromisos que garantizan que ex guerrilleros reparen a las víctimas, reciban penas alternativas y puedan llegar al Congreso

El conservador Iván Duque ratificó el domingo su intención de modificar el pacto de paz con las FARC en Colombia, tras pasar como puntero al balotaje en el que se medirá con el ex guerrillero Gustavo Petro.

”Tenemos que ser amables y generosos con la base guerrillera que ha hecho tránsito a la desmovilización, al desarme y a la reinserción, pero tenemos que garantizar que los máximos responsables (...) cumplan sus penas”, afirmó el también senador ante sus seguidores en Bogotá. El candidato del Centro Democrático (CD), liderado por el ex Presidente Álvaro Uribe (2002-10), obtuvo el 39,1% de los sufragios, por delante de Petro, también ex alcalde de Bogotá, con el 25,1%.

Duque, de 41 años y quien parte como favorito en el balotaje del 15 de junio, encabeza la opción de la derecha dura de regresar al poder luego de ocho años de mandato de centroderecha del Presidente Juan Manuel Santos, a quien se opone. “Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos, lo que queremos es dejar claro que la Colombia de paz es la Colombia donde la paz se encuentra con la justicia, hay verdad, hay reparación, hay cumplimento de penas y se resarcen y se satisfacen los anhelos de las víctimas”, agregó.

Hijo político del ex Presidente Uribe, Duque se opone al acuerdo de paz de 2016 que desarmó y transformó en partido a las FARC, que fue la narco-guerrilla comunista más poderosa de América. El histórico pacto, la principal bandera política de Santos y aplaudido por el mundo, ha evitado 3.000 muertes al año y condujo al desarme de 7.000 combatientes. Durante la campaña, el senador del CD prometió introducir cambios a lo acordado para que los rebeldes implicados en delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y queden inhabilitados políticamente.

Petro, por su parte, ha dicho que honrará los compromisos que garantizan que los ex guerrilleros que reparen a las víctimas reciban penas alternativas y puedan llegar al Congreso. Buscaremos “hacer esas modificaciones por un gran futuro del país”, sostuvo Duque.

El senador, que sería el presidente más joven en la historia moderna de Colombia, también realizó “guiños” electorales de cara a la segunda vuelta. Por ello, destacó el “programa riguroso, serio” de Germán Vargas, ex vicepresidente de Santos y cuarto en las votaciones del domingo, con el 7,28% de los votos.

“Creo que tenemos que pensar en cómo unir esos temas en un país para todos, le hago ese llamado”, afirmó. Duque reiteró la agenda conservadora que impulsó a lo largo de la campaña: defensa de la familia, oposición a la legalización o despenalización de la droga y cátedras de cívica y urbanidad en los colegios.

Además, en una crítica velada a Petro, a quien ha señalado de “populista” y “aprendiz de Hugo Chávez”, aseguró que su gobierno no incitará “al odio de clases”. “Tenemos que ser el país que construya verdadera justicia social y la justicia social también requiere propuestas concretas, no discursos vacíos, no incitar al odio de clases, no estigmatizar a los rincones productivos”, agregó.