'Tormentas' y detenciones entre las Fuerzas Armadas de Venezuela, Torturas y presos políticos

Maduro ordenó al alto mando militar que la Fuerza Armada firmase un documento de “lealtad” al régimen tras revelar supuestas conspiraciones contra su gobierno.

Los arrestos se suman a los 70 militares presos por motivos políticos, de los cuales 40 han sido arrestados durante este año. El director de Foro Penal, informó que el médico José Marulanda denunció la pérdida la sensibilidad en sus manos debido a que fue colgado de unas esposas y había perdido la audición del oído derecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la liberación del ciudadano estadounidense Joshua Holt

Luego de la elección presidencial en Venezuela del pasado 20 de mayo, en la que el presidente Nicolás Maduro resultó reelecto, se ha reportado una oleada de detenciones militares en varios puntos del país. Así como de liberaciones y nuevas detenciones de civiles y militares por motivos políticos.

Acusados de motín, instigación al motín, delitos contra el decoro militar y traición a la patria, 11 oficiales de la armada y de la fuerza aérea fueron encarcelados en la prisión de Ramo Verde entre el miércoles y el jueves, informa la ONG venezolana Foro Penal.

Estos arrestos se suman a los 70 militares presos por motivos políticos, de los cuales 40 han sido arrestados durante este año. «Lo que va de año van ya 40 militares detenidos por temas políticos», explicó Foro Penal.

Este anuncio se dió luego de que el director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, informara a través de su cuenta de Twitter que tribunales venezolanos libraron órdenes de excarcelación para al menos 20 personas detenidas vinculadas a las protestas contra el gobierno de Maduro.

“He ordenado (…) llevar la proclama y convertirla en documento, que sea firmada por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para llevar a fondo un proceso de remoralización, de reactivación de los valores morales e ideológicos, conceptuales, de cada oficial hasta en el último comando llegar con la palabra de la verdad”, vociferó el presidente venezolano frente a cadetes en Caracas.

Maduro aseguró desde un acto de celebración de su reelección frente a varios pelotones de las escuelas militares en Caracas que varios militares pretendían participar en una “conspiración” para impedir las presidenciales del pasado domingo. El mandatario ordenó al alto mando militar que la Fuerza Armada firmase un documento de “lealtad” al régimen.

“Maduro se siente inestable y su principal amenaza no proviene de la oposición ni de Estados Unidos, sino del seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si algo está claro es que nunca, en 20 años de revolución, tantos oficiales de comando han estado procesados por rebelión o delitos contra la patria como en el gobierno de Maduro”, explicó la abogada Rocío San Miguel, especializada en temas vinculados con el cuerpo castrense y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

La periodista Sebastiana Barráez sostuvo en una entrevista al canal NTN24 que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está implosionando” por la crisis generalizada en Venezuela. “Una gran tormenta está agitando a la Fuerza Armada Nacional. Con el llamado a la Asamblea Constituyente se ha creado una fractura que no ha sido resuelta y lo que está sucediendo ahora es por una situación similar con las elecciones, tomando en consideración que esa FAN vio con mucha desconfianza el llamado a unos comicios que no terminaban de ser transparentes”, explicó Barráez refiriéndose a lo que ha sucedido luego de los criticados comicios presidenciales del pasado domingo. “Ya no se trata de un golpe de Estado es que se está haciendo agua la Fuerza Armada”, añadió la periodista.

Torturas y Tribunales militares

José Alberto Marulanda, un médico cirujano que mantenía una relación sentimental con una oficial de la Armada acusada de asistir a reuniones para ejecutar un alzamiento militar fue apresado por uniformados de la Dirección de Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 20 de mayo -día de las presidenciales-.



El Pitazo informa que no fue sino hasta el jueves 24 de mayo que el civil fue presentado ante tribunales militares para recibir cargos. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, comunicó que el hombre habría denunciado la pérdida la sensibilidad en sus manos debido a que fue colgado de unas esposas y había perdido la audición por el oído derecho por un supuesto golpe.

Romero explica que al hombre no le permitieron la defensa, pues lo ingresaron al recinto militar por la puerta trasera. El juez militar le imputó los delitos de instigación al odio y traición a la patria; esta última es la acusación más grave en la legislación penal venezolana tanto civil como militar.

Por otro lado, el sábado 26 de mayo se anunció la liberación del ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien había sido detenido en 2016 acusado de presunto porte ilícito de armamento de guerra, terrorismo y espionaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de Twitter sobre la liberación del mormón procedente de Utah, luego de que el senador estadounidense Bob Corker se reuniera con el presidente Maduro en el palacio de gobierno en Caracas.

Esta liberación se enmarca en un proceso de tensión que se viene dando en la cárcel de la inteligencia militar de El Helicoide en las últimas semanas, donde se encontraba recluido Holt cuando varios presos detenidos por razones políticas emprendieron una jornada de protestas pacíficas con el fin de hacer cumplir las cartas de excarcelación y traslado que pesan sobre algunos de los recluidos.