El cobre en Chile es rey: excedente de US$ 12.873m y US$ 6.123m para los militares en el quinquenio 2018/2022

Según el nuevo PND, Codelco espera que en cinco años el valor del metal rojo fluctúe entre US$ 2,92 y US$ 3,06 la libra, con un valor de largo plazo de US$ 2,95.

Un total de US$12.873 millones alcanzan los excedentes -resultados antes de impuestos a la renta y rubros extraordinarios- que la estatal del cobre de Chile, Codelco, prevé entregar a las arcas fiscales del país en el quinquenio 2018-2022. Así se desprende de su Plan de Negocios y Desarrollo (PND), elaborado este año, según afirma Pulso.

La cifra es 45% mayor a los recursos aportados por la estatal entre 2013-2017 pero 56% menor a la del quinquenio anterior. Un factor central detrás de estas estimaciones radica en la evolución esperada para el precio del cobre, que fue clave, por ejemplo, para los excedentes de casi US$ 30.000 millones anotados entre 2008 y 2012, los que se redujeron significativamente en los ejercicios siguientes tras el descenso en el precio de la materia prima.

De acuerdo con el nuevo PND, la estatal espera que en cinco años el valor del metal rojo fluctúe entre US$ 2,92 y US$ 3,06 la libra, con un valor de largo plazo de US$ 2,95.

Codelco señalaron que las estimaciones del precio resultan “auspiciosas” por factores como la mayor estabilidad de la economía China y mejores expectativas sobre el desempeño de la economía de EEUU y mundial; por los ajustes de la producción por los bajos precios del cobre en 2015 y 2016; y por mejores expectativas por la evolución de cambios tecnológicos que podrían afectar positivamente a la demanda de cobre en el mediano y largo plazo. Sin embargo, destacaron que el precio de “tendencia” estimado puede experimentar fluctuaciones.

El PND también da cuenta de que la Corporación espera destinar, de aquí al 2022, un total US$6.123 millones para financiar sus obligaciones derivadas de la Ley Reservada del Cobre, que le exige a la empresa entregar el equivalente al 10% de sus ventas para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile (FF.AA).

Se trata de una cifra 21,7% más elevada que los US$5.033 millones entregados en el quinquenio inmediatamente anterior y 4,3% menores a los US$ 6.398 millones del lapso que comprende entre 2008-2012.

En cuanto a las inversiones requeridas, el documento señala que ascenderán a US$21.311 millones en el actual quinquenio, cifra 1,9% más alta que la que consideró el PND de 2017 para este ítem. Es decir, US$ 397 millones más, explicados principalmente por un proyecto de tranques y un cambio de chancados óxidos en la División Radomiro Tomic.

Por otro lado, el documento especifica que la producción acumulada durante el periodo alcanzará las 8.366 miles de toneladas métricas (tmf). Mientras que la deuda de la corporación ascenderá a US$16.642 millones al 2022, cifra US$1.724 millones menor que la que consideraba el PND de 2017, pero más alta que la que anota actualmente la estatal, en torno a US$14 mil millones.