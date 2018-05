Acuerdo de cooperación científica entre Argentina y el Reino Unido para combatir la resistencia a los antimicrobianos

La iniciativa fue anunciada durante una reunión de los ministros de Salud Jeremy Hunt y Adolfo Rubinstein.

El Gobierno del Reino Unido anunció que aportará 5 millones de libras para un nuevo programa de cooperación bilateral con la Argentina destinado a la investigación en apoyo de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en la agricultura y sus efectos sobre el medio ambiente.

La cooperación entre el Reino Unido y la Argentina fue anunciada durante una reunión bilateral entre los ministros de Salud de ambos países, Jeremy Hunt y Adolfo Rubinstein, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud de 2018, en Ginebra, Suiza.

Esta iniciativa conjunta constituye uno de los cuatro nuevos programas –por un total de más de 30 millones de libras– anunciados ayer por el Reino Unido en el marco del Fondo Global de Innovación contra la Resistencia a los Antimicrobianos (GAMRIF, por sus siglas en inglés).

La resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando los microbios, entre ellos bacterias, virus, hongos y parásitos, dejan de responder a la acción de aquellos fármacos, incluidos los antibióticos, que normalmente los eliminarían. Esto nos deja sin armas para tratar lo que podríamos denominar infecciones habituales.

El aporte británico a la cooperación con la Argentina se efectivizará a través del Consejo de Investigaciones sobre Biotecnología y Ciencias Biológicas (BBSRC) y el Consejo de Investigaciones del Medio Ambiente (NERC), ambos dependientes del organismo UK Research and Innovation. La investigación será llevada a cabo y cofinanciada en igual medida por el Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET).

El Ministro de Salud y Acción Social británico, Jeremy Hunt, afirmó:

“Trabajar junto con otras naciones para poner un freno a la amenaza de la resistencia contra los antimicrobianos es absolutamente vital, ya que si actuamos solos, seguramente fracasaremos. El exceso de antibióticos en el ambiente puede tener un efecto catastrófico y acuerdos como este van a ayudar a protegernos a todos en el futuro.”

Por su parte, la profesora Sally Davies, Directora General de Medicina de Inglaterra, expresó:

“Me complace que el Fondo Global de Innovación contra la Resistencia a los Antimicrobianos va a trabajar en colaboración con la Argentina, porque no podemos abordar este tema sólo como un problema de salud humana. Con esta inversión, buscamos apoyar investigaciones innovativas y proyectos de desarrollo que tengan el potencial de salvar vidas humanas y animales, al tiempo que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo económico en aquellas zonas del mundo que están más afectadas por la resistencia contra los antimicrobianos.”

Se estima que en el Reino Unido mueren unas 5.000 personas por año debido a que los antibióticos ya no surten efecto contra determinadas infecciones. El informe de Lord Jim O’Neill de 2016 sobre la resistencia a los antimicrobianos en el Reino Unido estimó que, si no se toman medidas para frenar la resistencia a los antimicrobianos, la cantidad de muertes podría ascender a 10 millones en el 2050 y el costo para la economía global podría alcanzar los 100 billones de dólares. La creciente resistencia a los fármacos es una amenaza que no sabe de fronteras. Si no la combatimos, procedimientos médicos como la cesárea, la terapia oncológica o la cirugía de cadera serán sumamente peligrosos.

Acerca del Fondo Global de Innovación contra la Resistencia a los Antimicrobianos (GAMRIF)

El Fondo Global de Innovación contra la Resistencia a los Antimicrobianos fue creado con el fin de proveer capital inicial para llevar a cabo una tarea innovadora de investigación y desarrollo, particularmente en áreas relegadas y con insuficiente inversión, contra la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos.

El GAMRIF representa una inversión de 50 millones de libras en ayuda al desarrollo, lo que significa que todos los proyectos que se financien deben cumplir con los requisitos para recibir tal ayuda y apoyar la investigación orientada primaria y directamente al bienestar de las personas de países de ingresos bajos y medios.

El Fondo adopta el enfoque integral conocido como ‘One Health’ (Una sola salud) conforme al cual invierte en potenciales soluciones para reducir la amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos para los humanos, los animales, los peces y el medio ambiente.

El Fondo procura recursos adicionales a través de su interacción con organizaciones gubernamentales internacionales, asociaciones público-privadas, asociaciones para el desarrollo de productos, mecanismos mundiales de financiamiento y foros globales.