Piñera nombra embajador en Argentina; supera incidente cuanto intentó designar a su hermano Pablo

Urrejola fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, director de Televisión Nacional de Chile y consejero de la Cámara de Comercio de Santiago

El Jefe de Estado chileno había designado en abril pasado a su hermano Pablo Piñera como embajador de Chile en Argentina que desató una ola de críticas

Después que el presidente de Chile Sebastián Piñera, tuviese que dar marcha atrás con la designación de su hermano Pablo para asumir como embajador en Argentina, anunció el nombre de quien se hará cargo de la legación en Buenos Aires. Se trata de el abogado Sergio Urrejola Monckeberg, quien es timonel del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y consejero del Colegio de Abogados.

Además, Urrejola fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, director de Televisión Nacional de Chile, presidente del Comité de Ética de la Asociación de Fondos Mutuos de Chile, consejero de la Cámara de Comercio de Santiago, concejal en Zapallar y miembro de la comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal y de la comisión de Coordinación de la Reforma del Derecho de Familia.

Hay que recordar que el Jefe de Estado había designado en abril pasado a su hermano Pablo Piñera como embajador de Chile en Argentina, lo que generó críticas de la oposición aludiendo a un supuesto acto de nepotismo. Incluso, militantes de los partidos de la ex Nueva Mayoría fueron a la Contraloría General de la República para pedir un pronunciamiento del organismo respecto a la decisión del Mandatario. Posteriormente, el ente contralor informó que tendría una respuesta dentro de los próximos seis meses, lo que generó que Piñera desistiera del nombramiento de su hermano.

“En el mejor interés del país, el nombramiento del embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados por la Contraloría”, fue lo que expresó Piñera en un comunicado diez días después de la designación. En esa misiva también dijo: “Reitero mi convicción que Pablo Piñera reúne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”.

Asimismo, en la carta respondió a las críticas que recibió por ese nombramiento. “En consecuencia, en mi opinión, aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público”, sentenció.