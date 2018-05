Venezolanos en Uruguay se manifestaron denunciando unas presidenciales “fraudulentas”

"Venezuela y el mundo, contra la dictadura", vitoreaban con banderas y pancartas los presentes, a los cuales se les iba sumando más manifestantes en el correr de la tarde.

Alrededor de un centenar de manifestantes venezolanos y uruguayos gritaron consignas desde la valla policial que les separaba de la sede consular. Se instaló una mesa electoral donde unos 405 venezolanos residentes en Uruguay estarían habilitados por el registro electoral.

Cerca del mediodía, este domingo 20 de mayo fueron concentrándose, poco a poco, venezolanos radicados en Uruguay frente a la embajada de Venezuela en Montevideo para protestar en contra de lo que consideran unas elecciones “injustas y fraudulentas”. La sede diplomática, donde se instaló una mesa electoral donde unos 405 venezolanos residentes en Uruguay estarían habilitados por el registro electoral, fue cercada con vallas policiales por temor a ataques violentos.

Alrededor de un centenar de manifestantes venezolanos y uruguayos gritaron consignas desde la valla policial que les separaba de la sede consular, la cual permanecía vacía desde que abrió temprano en la mañana.

“Venezuela y el mundo, contra la dictadura”, vitoreaban con banderas y pancartas los presentes, a los cuales se les iba sumando más manifestantes en el correr de la tarde.

Al ser consultado por MercoPress, Luis Sarmiento contó que asistió a la protesta organizada por activistas venezolanos en Montevideo para exigir por los Derechos Humanos en su país. “Vine a protestar porque el sistema está completamente destrozado en Venezuela, no hay ningún tipo de independencia de poderes que garanticen la validez de estas elecciones”, afirmó Sarmiento.

Sarmiento dijo que participaría en las elecciones “si se presentaran” unos comicios con un Consejo Nacional Electoral (CNE) distinto, garantías internacionales que valgan la pena y si se abriera el registro electoral de venezolanos en Uruguay, ya que la mayoría de los venezolanos no podrían votar debido a que no se han abierto inscripciones. “Nada queda impune”, advirtió el manifestante a los agentes consulares que considera cómplices de una dictadura.

Sin embargo, una electora que se acercó a la embajada a votar, contó que temía que la protesta subiera de tono y tomara represalia contra las personas que acudieran a los comicios. ““Si el gobierno no sirve, vamos a sacarlo por las urnas; de una manera limpia”, contó. “Ellos (la oposición) dicen que no funciona el sistema electoral, pero ya han ganado varias veces con el mismo sistema. Y no se dan cuenta que esta es la única manera de salir del gobierno, que de ota forma habría una intervención extranjera”.

“Por algo estoy viviendo en Uruguay. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero tampoco estoy de acuerdo con la manera en que lo quieren resolver”, afirmaba la electora, que no quiso revelar su nombre.

“A mí lo que me interesa es que por vía democrática salga este gobierno. No importa los antecedentes políticos de (Henri) Falcón“, contaba mientras los manifestantes cantaban, desde el otro lado de la calle, el himno nacional de Venezuela. ”Los que están ahí protestando pueden tener todas las razones, que las tienen. Pero hay que votar, y hay que votar por Falcón“, afirmó.

La votante venezolana resaltó el hecho de que el problema de los venezolanos “es que no ven más allá de la primera página. Hay que ver lo que viene después de la segunda o la tercera”.

Ni el embajador Julio Chirinos ni algún agente consular de la embajada aceptaron dar declaraciones a la prensa.