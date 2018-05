Llueven críticas a líder populista español por compra de mansión de 600.000 Euros

”Llevamos mucho tiempo buscando una casa en el campo donde poder avanzar en nuestros proyectos como familia, y en concreto para poder cuidar a nuestros hijos con algo de intimidad (...) para nosotros es difícil no llamar la atención desde el momento en que pisamos la calle y nos gustaría que nuestros hijos puedan vivir su infancia de la forma más normal posible”.

Así, el secretario general del partido español Podemos, Pablo Iglesias, intentó explicar la compra de una mansión de 600 mil Euros en Madrid, que lo tiene en medio de la polémica.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el diputado salió al paso de las críticas que ha recibido luego que se hiciera público que junto a su pareja Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, adquirieron la propiedad de 268 metros construidos en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados.

En el texto, Iglesias justifica la compra y detalla cómo pagarán la vivienda que según sus propias palabras, “muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas”.

En ese sentido, la publicación explica que ya fue presentada una nueva declaración de bienes en el Congreso y apunta que “para pagarla tenemos a medias una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros que iremos pagando poco a poco durante 30 años”. ”Pagaremos al mes algo más de 800 euros cada uno (...) la realidad es que nuestros sueldos, que son públicos y que son decididos por la Asamblea Ciudadana de Podemos, nos han permitido emprender este proyecto“, agrega Iglesias.

Las críticas se generaron luego que, tras conocerse la inversión de Iglesias y Montero, usuarios de Twitter hicieron viral un mensaje que el líder de Podemos hizo en la red social en agosto de 2012, cuando reprochó la compra por parte de Luis de Guindos, ex ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, de un ”ático de lujo“ del mismo valor.

”¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 en un ático de lujo? Que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de medio ambiente“, dijo Iglesias sobre el ex secretario de Estado. Asimismo, durante una entrevista televisiva, el diputado aseguró que ”es peligroso aislar a alguien porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público...“

Sobre ello, Iglesias manifestó que ”ambos pagaremos en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular“. Asimismo, el diputado agregó que ”en todo caso siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada“.

Finalmente, el secretario general de la colectividad destacó que ”para nosotros es una suerte poder emprender este proyecto de vida“. Sin embargo, expresó que ”con nosotros se hacen cosas que no se hacen con otros representantes públicos (...) Sabemos que nos criticarán hagamos lo que hagamos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos y construyendo un proyecto de vida que nos hace felices”.