Cae el dólar en Argentina y en Uruguay “no preocupa” el alza

Luego del alza, la divisa se mostraba en 31,50 pesos uruguayos para la venta en las pizarras. Sin embargo, estuvo coqueteando con los $32 durante la jornada anterior. (Foto: Sebastián Astorga)

Bergara señaló que la suba “no incomoda” y no tendrá impacto sobre la inflación

El alza reciente del dólar en Argentina tuvo cierto impacto en Uruguay, donde lleva una acumulación del 7,4% en mayo. Sin embargo, para el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, la escalada solo le debe un 20% a la corrida cambiaria en Argentina y más bien considera que Uruguay está acompañando las tendencias globales.

Luego de un fortalecimiento del 1,12% durante el inicio de la semana, la divisa sufrió una leve caída durante la jornada del miércoles, cuando se mostraba en $31,50 para la venta en las pizarras del Banco República al mediodía. Por otro lado, el dólar minorista comenzó la jornada en Argentina con una baja de 20 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y operaba a 24,30 pesos argentinos.

Bergara señaló que la suba “no incomoda” y no tendrá impacto sobre la inflación; apuntó las fortalezas y la menor exposición que logró Uruguay respecto a sus vecinos desde la última crisis financiera ocurrida en el 2002. No obstante, admitió que el Banco Central monitorea con “atención y preocupación” lo que acontece en la vecina orilla por la salud económica de la región.

El jerarca reconoció ante El Observador que en los últimos días subas “un poco fuertes” del dólar, no se dieron en forma descontrolada. “No es acá que el dólar haya saltado de $ 28 a $ 35” señaló.

El Banco Central argentino (BCRA) no pudo evitar frenar el ritmo de devaluación acelerado a pesar de la jugada agresiva en la que salióofertando US$ 5.000 millones para contener la corrida cambiaria.

La presidencia argentina señaló que el presidente de los EEUU, Donald Tump se comunicó con el mandatario argentino, Mauricio Macri, y le manifestó su apoyo en las conversaciones que Argentina tendrá con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Macri le agradeció las expresiones de respaldo del subsecretario del Tesoro, David Malpass, y Trump le ratificó su apoyo a las conversaciones con el Fondo”, expresó la Presidencia argentina.

Argentina enfrenta el inicio de las negociaciones con el FMI con el desafío de reducir el déficit fiscal.