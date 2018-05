Falklands aprovecha Feria en Bruselas para plantear inquietudes por Brexit

Tanto la industria de pesca como por el gobierno de Falklands, ninguno de los dos tiene idea de cuál podría ser el impacto del Brexit, afirmó Stuart Wallace

Para las Falklands Brexit es bastante duro: el mercado sus productos es ante todo el sur de Europa, y no hay mercados similares en el resto del orbe La Feria al estar localizada en Bruselas, sirvió de plataforma muy útil para plantear al Parlamento Europeo las inquietudes y preocupaciones por el Brexit (Pic Twitter) Para Falklands, si es que se le aplican a sus productos aranceles, para ingresar a Europa como resultado del Brexit, sería catastrófico



Las empresas pesqueras de las Islas Falkland han asistido y participado en la Feria de Productos de Pesca de Bruselas intermitentemente por más de una década, pero ante la amenaza del Brexit, la presencia este año en la muestra tuvo un significado sin precedentes.

James Bates, Secretario ejecutivo de la Asociación de Empresas Pesqueras de las Falklands, (FIFCA), dijo que el Brexit le dio al stand de la industria, en la exposición, un claro mandato: “se trata de ser muy visibles en el momento que se necesita serlo”.

A pesar de todo el trabajo desplegado tanto por la industria de pesca como por el gobierno de las Islas, ninguno de los dos se encuentra ni cerca de saber cuál podría ser el impacto del Brexit, afirmó el secretario de FIFCA, Stuart Wallace, pero por cierto tiene el potencial de ser algo mayor, “preocupa a mucha gente, pero para nosotros en la industria en particular es bastante duro cuando no riguroso; el mercado para nuestros productos es básicamente el sur de Europa, y no hay mercados similares en el resto del orbe”, agregó.

La Feria al estar localizada en Bruselas, sirvió de plataforma muy útil para plantear al Parlamento Europeo esas inquietudes y preocupaciones, mediante un esfuerzo conjunto de la legisladora electa Teselyn Barkman y de Richard Hislop de la Unidad de Políticas del gobierno de las Falklands.

Junto a representantes de la industria de pesca, se reunieron con miembros británicos y españoles del Parlamento Europeo para informarles de los potenciales impactos a las Falklands, si es que se le aplican a sus productos aranceles, para ingresar a Europa como resultado del Brexit.

Al margen de Brexit, la inversión bianual en un stand en la Feria igualmente cosecha muchos beneficios para la industria de pesca, si bien no son inmediatamente tangibles. “No siempre se cierran negocios grandes en estas exposiciones, pero es una progresión, el proceso de mantenerse informado sobre qué está pasando en el mundo de los frutos de mar, los nuevos equipos, los nuevos desarrollos que diferentes proveedores están exponiendo”, explicó Stuart.

Por último la feria sirve para su propósito original: promover la industria de pesca de las Falklands.

James, quien concurre por primera vez manifestó su sorpresa “por la cantidad de interés en las Falklands, y la genuina intención de hacer negocios con nosotros por productos de las Falklands” que en efecto genera el stand.

Hablando más específicamente sobre la contribución de la industria de pesca a la recaudación del gobierno de las Falklands, y los superávits presupuestales que ayudaron a generar, Stuart recordó que ello es fruto de dos buenos años de capturas que han sido respaldados por favorables stocks en el mercado y la revaluación de la libra.

Es excelente ver como fluyen esos fondos y benefician la tesorería del gobierno, pero advierte Stuart, “el mercado varía constantemente” y las capturas excepcionales de calamar Loligo que se registraron este año han sido en general de menor tamaño. No se sabe aún el impacto que tendrá sobre el mercado, pero una corrección es esperable con toda seguridad.

Stuart también advirtió que dejando de lado las capturas positivas, el manejo de la pesquería se encuentra en permanente evaluación, pues debe mantenerse a rueda con los cambios en el conocimiento científico y del medio ambiente.

En cuanto a recientes preocupaciones planteadas por la oficina de Investigación Científica del Departamento de Pesca, Stuart dijo que FIFCA en efecto tomó nota de ellos, y sostiene que uno de los grandes avances logrados por el sector de la pesca es asegurarse que “el asesoramiento científico está aquí en las Islas, que quienes nos proporcionan esa información crítica viven entre nosotros, y son parte activa, comprometida y dependiente del tema”



Pero, agregó, es la ciencia la que debe sostener esa administración de los recursos, pues aunque la pesquería ha sido “administrada de forma excepcionalmente eficiente”, es importante asegurarse que haya suficiente apoyo financiero para continuar con el enfoque científico, algo para lo cual, subraya, la membrecía de FIFCA continúa a contribuir directa e indirectamente y está “absolutamente comprometido con ese esfuerzo”.

Al asegurarse un buen manejo científico, igualmente los recursos trans-zonales y la falta de intercambio de información, permanecen como el principal desafío, explicó Stuart. Dio la bienvenida al anuncio del gobierno de las Falklands en marzo pasado en cuanto a que conversaciones bilaterales con Argentina, sobre recursos de pesca y de calamar, podrían reanudarse antes de mitad de año, pero insiste en que el sector privado debe estar involucrado, o por lo menos tener un lugar en la mesa, sobre todo cuando se trate de abordar el tema de la pesca en alta mar (fuera de las ZEE).

“Se trata de un componente importante de nuestra pesquería...queremos asegurarnos que las conversaciones tomen en cuenta este tema de tanta importancia para nosotros”.

Los recursos trans zonales pueden permanecer como un desafío mayor para la pesquería, pero tras doce año del sistema de cuotas, la industria ha superado los dos objetivos: el de aumentar el manejo activo local e inversiones en la pesquería.

“Hay distintos modelos dentro de la membrecía de FIFCA, pero tomando en cuenta la participación de nuevas barcos de pesca, la contribución económica directa e indirecta, lo que se ha logrado es bastante impresionante”. (Penguin News)