Parlamento Europeo exige suspensión inmediata de elecciones en Venezuela

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini: “Pedimos una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble”.

“¿Qué carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?” expresó durante un mitin de su campaña Nicolás Maduro. “Ojalá el gobierno respetara la constitución y acceda a que se logre un Consejo Nacional Electoral equilibrado, porque nosotros queremos participar”, dijo Henry Ramos Allup en rueda de prensa.

La Eurocámara votó este jueves por la suspensión inmediata de los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo en Venezuela al considerar que no garantizan credibilidad alguna por su falta de transparencia e inclusión. De esta manera, el organismo y la representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, llaman a la reestructuración de una agenda electoral en la que no haya candidatos proscritos y se cumplan las garantías electorales necesarias.

Con 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, los principales partidos del Parlamento Europeo aprobaron una resolución de urgencia, instando al gobierno de Nicolás Maduro a reconsiderar el calendario electoral y permitir unas elecciones libres.

Por su parte, el mandatario venezolano respondió durante un mitin de su campaña que no le importa ser reconocido por las ‘oligarquías’ de EEUU o de Europa. “¿Qué carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?”, expresó desde un acto oficial en el estado Vargas, al norte del país.

La Eurocámara, que en 2017 le otorgó el premio Sájarov de derechos humanos a la oposición venezolana, presiona de esta manera al régimen venezolano y a los participantes de esta contienda al reiterar que no reconocerán sus resultados. Actuando en coordinación con buena parte de la comunidad internacional, siendo una sola voz con organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Grupo de Lima.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) realizó una rueda de prensa la tarde del jueves, ratificando la resolución del Parlamento Europeo para suspender la elección presidencial del próximo 20 de mayo. “Ojalá el gobierno respetara la constitución y acceda a que se logre un Consejo Nacional Electoral equilibrado, porque nosotros queremos participar”, dijo el expresidente de la Asamblea Nacional y diputado por la MUD, Henry Ramos Allup.

La jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini lamentó que no todas las partes puedan participar libremente y ya ha advertido que no descarta ampliar sanciones al régimen venezolano, afirmando la actuación coordinada con la comunidad internacional.

“Pedimos una revisión del calendario electoral basada en un calendario acordado y creíble”, dijo la comisionada ante la Eurocámara en Bruselas, advirtiendo que “no es una mera cuestión de la fecha, también del procedimiento electoral mismo”. (AFP)

El principal contendor de Maduro es el exgobernador opositor Henri Falcón, un chavista disidente que se inscribió contrariando la decisión de la MUD, de la que dejó de formar parte.