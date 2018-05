Industria petrolera de las Falkland: decisión final de inversión en el proyecto Sea Lion antes de fin de año

Rockhopper anticipa que debe presentarse una presentación final en el período previo a la sanción del proyecto, en la cuenca de Falkland septentrional.

Rockhopper Exploration y el operador Premier Oil han presentado un proyecto revisado de plan de desarrollo de campo para el proyecto Sea Lion (Fase 1) al gobierno de las Islas Falkland. Según Rockhopper, debe enviarse una presentación final en el período previo a la sanción del proyecto, en la cuenca de Falkland septentrional.

Una consulta pública de 42 días sobre la declaración de impacto ambiental (EIA) que comenzó en enero de 2018 no generó objeciones sustanciales, pero varios comentarios identificados a través del proceso se abordarán en el tramo final.



Los socios esperan asegurar los consentimientos y acuerdos necesarios para tomar una decisión final de inversión en los últimos meses de este año.



Se están realizando estudios conceptuales sobre el desarrollo potencial de los recursos restantes en la licencia PL032 y las acumulaciones de satélites en el norte de PL004 (Sea Lion Fase 2) y para el complejo de abanicos Isobel / Elaine en el sur de PL004 (fase 3).



Los modelos estáticos y dinámicos de fase 2 están progresando, y los estudios subsuperficiales examinarán las ubicaciones para futuros pozos de evaluación para caracterizar los descubrimientos existentes y determinar otros objetivos de exploración.



Sea Lion Fase 1 desarrollará 220 MMbbl en PL032, mientras que Fase 2 recuperará 300 MMbbl adicionales de los recursos restantes en PL032 y las acumulaciones de satélites en el norte de PL004.



Además, 200 MMbbl de bajo riesgo, potencial de exploración de campo cercano podrían incluirse en cualquiera de las Fases 1 ó 2.



La Fase 3 implicará el desarrollo del complejo de ventiladores Isobel / Elaine en el sur de PL004, a la espera de una nueva perforación de evaluación.



La Fase 1 implica un desarrollo de FPSO convencional con alrededor de 23 pozos. Hasta la fecha, los socios y sus contratistas han disminuido el costo de los servicios de apoyo en el campo, incluidos los barcos de suministro, helicópteros y buques cisterna de transbordadores, con costos operacionales de campo actualmente menores a US $ 15 / bbl. El gasto de capital estimado para la primera extracción es de US $ 1,5 mil millones.