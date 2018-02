Nin Novoa: Lo de Venezuela es una elección de partido único y preocupa

“Es una elección casi de partido único que a nosotros nos preocupa”, dijo el canciller uruguayo, Nin Novoa.

El canciller añadió que “Nadie de izquierda puede sentirse representado” por Maduro

El canciller uruguayo, Nin Novoa, defendió este lunes el voto de su país a favor de la resolución presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se exige postergar las elecciones presidenciales debido a que Venezuela “se dirige hacia unos comicios de partido único con opositores proscriptos.”

Nin Novoa reiteró su apoyo a la petición de la OEA de posponer los comicios convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por oficialistas, para el próximo 22 de abril.

Consideró que el gobierno de Nicolás Maduro no debió convocar elecciones para renovar la Asamblea Nacional debido a que “tiene aún mandato vigente”.

En los últimos días, el ejecutivo venezolano llamó a que se realizaran unas “megaelecciones” el 22 de abril, en las que se elegiría la Asamblea Nacional -que tiene vigencia hasta el 2021 y es mayoritariamente opositora- en los comicios presidenciales.

“Me parece que está usando o aprovechando la decisión de los partidos de oposición de no presentarse a las elecciones en estas condiciones, con partidos políticos proscriptos, con presos políticos, con dirigentes proscriptos, aproveche (el gobierno) ya para ir por la Asamblea Nacional sin oposición”, señaló el canciller.

“Es una elección casi de partido único que a nosotros nos preocupa”, dijo el canciller de Uruguay, un país hasta ahora se abstenía de condenar o votar contra Venezuela en ámbitos regionales.

La postura del gobierno uruguayo generó discrepancias en la interna del Frente Amplio, desde la que se apoya al gobierno de Nicolás Maduro en algunos sectores y se le acusa al canciller de injerencia en el proceso venezolano. Novoa respondió a estas críticas con que se trata de una exhortación, y que depende del gobierno venezolano ponerla en práctica o no.

El canciller añadió que “Nadie de izquierda puede sentirse representado” por Maduro. Novoa admitió que en relaciones internacionales “hay dos visiones” en el oficialismo. “Hay una mirada que no cree en una mayor apertura comercial como también hay otra que cree que los valores democráticos son para todos iguales y aunque algunos gobernantes se autodefinan de izquierda tienen posiciones que no son de izquierda porque a mí no me representan. Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones”, sostuvo Nin para El Observador.

El canciller reflexionó sobre la situación de Venezuela. “¿Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos?, ¿Iría con un poder judicial que además responde a directivas del Poder Ejecutivo con partidos proscriptos? Yo creo que no y lo que no queremos para nosotros no podemos quererlo para otros”, cuestionó.