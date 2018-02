Universidades del Reino Unido a la búsqueda de estudiantes en Paraguay

La feria de universidades británicas se desarrollará el uno de marzo en el Banco Central de Paraguay y el día siguiente en la Universidad del Este, Ciudad del Este

Entre el 1 y 2 de marzo de 2018 varias universidades del Reino Unido expondrán programas especiales para estudiantes paraguayos e información para cualquier persona interesada, informó la Embajada de Gran Bretaña en Asunción.

De acuerdo a los datos de la legación diplomática, el 1 de marzo se llevará a cabo el evento en el Banco Central del Paraguay (Asunción) y el 2 de marzo en la Universidad Nacional del Este (UNE – Ciudad del Este). Durante el evento habrá exposiciones, charlas y reuniones.

En un comunicado de prensa la embajada destaca que estudiar en una prestigiosa universidad británica ya no tiene que ser un “sueño lejano” y que 33 universidades del Reino Unido estarán representadas en la citada feria, organizada por la mencionada representación diplomática e Inova Education.

La entrada es libre y gratuita, pero los organizadores piden a los interesados que se registren en el sitio web de Inova Education. Habrá stands de University of Birmingham, Cardiff University, University of Glasgow.

Asimismo, Kaplan International Pathways, The University of Sheffield, University of Southampton, The University of Warwick y la University of the West of England. También está disponible información completa sobre otras 25 universidades representadas por Inova Education.

Según el programa, la actividad se inicia el jueves primero de marzo en el Banco Central del Paraguay, desde las 15:00 hasta las 20:00, y el viernes 2 de marzo en la Universidad Nacional del Este, en el mismo horario.

La información va dirigida principalmente a estudiantes interesados en saber más sobre maestrías y doctorados. Durante la feria habrá seminarios y exposiciones sobre temas como: ¿Por qué estudiar en el Reino Unido? – Proceso y requisitos de postulación – ¿Cómo financiar tus estudios? – Beca del gobierno británico “Chevening”.

Además, programa de becas en el exterior “Don Carlos Antonio López (Becal)” – Proceso de trámite de visa de estudiante para el Reino Unido – Requisitos de manejo del idioma inglés, certificados reconocidos y opciones para prepararte (Anglo).