Junker preocupado por elecciones en Italia, pero luego lo mandan retractarse

Juncker se mostró “más preocupado” por los comicios en la tercera economía de la zona euro, “debemos prepararnos para el peor escenario”

Italia encara las elecciones legislativas del próximo 4 de marzo con tres grandes fuerzas políticas en pugna Los sondeos dan ventaja a la coalición de derecha liderada por Silvio Berlusconi, aunque ninguna obtendría la mayoría necesaria para constituir un gobierno.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertó este jueves de una “fuerte reacción” de los mercados tras las elecciones en Italia, llamando a “prepararse para el peor escenario”.

La primera semana de marzo “será muy importante en la Unión Europea” con las elecciones italianas y la consulta interna de los socialdemócratas en Alemania sobre el acuerdo de coalición con la actual canciller democristiana Angela Merkel, dijo en rueda de prensa en Bruselas Juncker.

El ex primer ministro luxemburgués se mostró no obstante “más preocupado” por los comicios en la tercera economía de la zona euro que por la consulta alemana. “Debemos prepararnos para el peor escenario”, que “podría ser no contar con un gobierno operativo en Italia”, agregó.

“Si combinamos todas estas incertidumbres”, entre ellas los gobiernos en minoría existentes en el bloque como España, “podríamos tener una reacción fuerte de los mercados financieros en la segunda semana de marzo”, advirtió Juncker, quien dijo que se preparan ante esa eventualidad. Italia encara las elecciones legislativas del próximo 4 de marzo con tres grandes fuerzas políticas en pugna, que según los sondeos dan ventaja a la coalición de derecha liderada por Silvio Berlusconi, aunque ninguna obtendría la mayoría necesaria para constituir un gobierno.

Las capitales europeas temen un auge de la extrema derecha y de las fuerzas euroescépticas en el país, tras el aumento de la ultraderecha en los comicios en 2017 en Francia, Alemania o Austria y el referéndum del Brexit en 2016.

El jefe del gobierno italiano, Paolo Gentiloni, intentó tranquilizar Bruselas, “no hay gobierno más operativo o menos”. “Los gobiernos gobiernan”, indicó a un programa de televisión que será difundido durante la noche, según las agencias locales. A última hora de la tarde, Juncker expresó en un comunicado su confianza en que, “independientemente del resultado”, Italia tendrá un gobierno que garantizará la continuidad de Italia como “un actor central en Europa”.