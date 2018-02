Falklands: posiciones encontradas sobre un posible segundo vuelo con escala en Argentina

Gavin Short se declaró desencantado con la participación en el tema de Argentina y que la noticia fuera divulgada en Buenos Aires, antes que en las Falklands

MLA Barry Elsby se mostró especialmente interesado en corroborar la afirmación que cualquier decisión provendrá de los legisladores electos de las Falklands El proceso en que se está embarcando el gobierno de las Islas ha sido diseñado para ofrecer una “paleta de opciones”, según afirmó CEO Barry Rowland Sally Ellis, perteneciente a la industria de turismo dijo que “apoya en su totalidad” cualquier avance que incremente el acceso aéreo a las Islas, sobre todo en verano.



El semanario de las Falklands, Penguin News, ha recogido una serie de opiniones, variopinto, sobre el comunicado de la semana pasada en el cual el gobierno de las Islas informó sobre los avances alcanzados para el establecimiento de un segundo vuelo comercial desde las Islas a terceros países.

Según dicho comunicado, las embajadas británicas en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay hicieron llegar a las cancillerías de esos países una carta emitida conjuntamente por los gobiernos de Argentina y Reino Unido solicitando ayuda para contactar aerolíneas comerciales locales que podrían estar interesadas en el establecimiento de un nuevo vuelo semanal desde y hacia las Falklands.

La recepción de los interesados se hará hasta fines de febrero, y a partir de entonces se iniciará un proceso comercial, administrado por las Falklands, con el propósito de evaluar propuestas viables de aquellas aerolíneas interesadas, y encarar las negociaciones del caso.

El objetivo es asegurar a las Falklands un vuelo semanal adicional incluyendo una escala mensual en Argentina, en cada dirección, para antes de fines del año en curso. Este vuelo sería complementario al que actualmente existe ofrecido por LATAM desde y hacia Chile.

Al respecto el Penguin News acudió a la sección Cartas de Lectores, en donde distintos ciudadanos, expresan su opinión, personal o del sector al cual pertenecen, sobre las tratativas para el segundo vuelo.

Sally Ellis, a cargo de la secretaria de la Oficina de Turismo (público-privada), de la Sub secretaria de la Cámara de Comercio, y gerente de la agencia de viajes, International Tours and Travel, y con un interés directo en todos los aspectos de los vuelos comerciales de las Falklands, dijo que todas las organizaciones que ella representa “apoyan en su totalidad” cualquier avance que se haga para incrementar el acceso aéreo a las Islas, particularmente en los meses de verano.

Como podría esperarse, la Sra. Ellis al frente de la agencia de viajes que maneja los intereses de Latam en las Islas, cuestionó si correspondía contratar a una aerolínea de la competencia, si en efecto uno de los objetivos de un segundo vuelo era ofrecer a los pasajeros la opción de estadías más breves tanto en las Islas como en Chile. Sostuvo que a menos que las aerolíneas interesadas estuvieran preparadas a ofrecer tarifas de vuelos compatibles, llegar en una línea aérea y partir en otra podría resultar muy caro. Igualmente, una única aerolínea podría estar en mejor posición de adaptar su ofrecimiento de servicios para aquellos meses fuera de estación, como en invierno, cuando la demanda cae notoriamente.

Al margen de la competencia por asientos en el vuelo semanal de los sábados, (provisto por LATAM), entre dos valiosos mercados de turistas: aquellos que embarcan en cruceros de expedición y los que eligen permanecer y recorrer las Islas, la Sra. Ellis reveló que la Cámara de Comercio, como agente del courier internacional DHL, ha experimentado dificultades debidos a exceso de cargas y cancelaciones de dicho vuelo.

Por su parte Margaret Williams, gerente de la operadora de turismo para visitantes a las Islas, Falklands Holidays, afirmó que al momento su compañía “realmente tenía muchos problemas en lograr que sus clientes llegaran a las Falklands en verano”, sobre todo por la competencia por asientos en los vuelos de LATAM de parte del recambio de pasajeros de los cruceros. A pesar de organizar excursiones y tours en las Islas para sus clientes hasta con dos temporadas de anticipación, no poder asegurarles lugares en los sobre vendidos vuelos de LATAM, con más de once meses de anticipación, muy a menudo significaba que no pueden llegar o simplemente cancelan.

Un vuelo a media semana ayudaría a sortear el problema, aún tratándose de un avión menor que uniera a las Falklands con Punta Arenas. “Eso sería maravilloso” sostuvo la Sra Williams.

Si bien la Sra Williams y la Sra Ellis manifestaron un cauto entusiasmo respecto al comunicado que ilustra el espíritu más conciliador hacia las Falklands, tal cual quedara expuesto en el Comunicado Conjunto de Argentina y Reino Unido firmado en el 2016, ambas féminas entienden que una movida más inmediata y significativa sería que Argentina levantara la prohibición vigente para los vuelos charter. “Sería un sueño hecho realidad” dijo la Sra Williams ya que inmediato pondría fin al atolladero y presiones que enfrentamos actualmente.

Pero el Penguin News también recuerda que no todos están contentos en las Falklands con el reciente comunicado en la búsqueda de un segundo vuelo. Entre ellos se cuenta el ex legislador Gavin Short, quien se declaró desencantado con la participación en el tema del gobierno argentino y particularmente por el hecho que la noticia sobre la nueva iniciativa había sido anticipada por la prensa argentina, antes que la opinión pública de las Falklands fuera informada.

El rechazo de Gavin Short a cualquier vuelo que aterrice en Buenos Aires es bien conocido, pero comentó que un segundo vuelo podría funcionar bajo ciertas condiciones. Personalmente se inclinaba por un vuelo regional que uniera las Falklands con Punta Arenas utilizando un tipo de avión que podría transportar tanto carga como un número limitado de pasajeros. Esperaba que el ex proveedor del vínculo entre las Falklands y Punta Arenas, Aerovías DAP, mostrara interés del momento que dudaba que en los meses de invierno hubiera suficiente movimiento como hacer un servicio con una nave mayor comercialmente viable.

Gavin Short también puso en duda la afirmación del legislador MLA Barry Elsby que al contar con aerolíneas comerciales operando hacia las Falklands desde América Latina, podría conducir a una mejora en el servicio y tarifas significativamente más económicas.



Gavin Short coincidió con la Sra. Ellis en cuanto a que si las dos aerolíneas no se ponían de acuerdo sobre una política de tarifas compatibles, el costo para aquellos pasajeros que llegaran en una línea y partieran con otra, inevitablemente sería más caro. Empero si se lanzaba una guerra de tarifas entre las dos aerolíneas, el objetivo sería para que una saque a la otra del servicio. Y un proceso de esa naturaleza terminaría dejando el acceso de las Falklands en una situación menos confiable que en la actualidad.

Por su parte el administrador general de las Islas, CEO Barry Rowland dijo que estaba muy al tanto de las preocupaciones de los distintos intereses e interesados en las Islas, y que algunos de ellos se habían acercado para hablar sobre el tema. Sin embargo, dijo Rowland, el punto de partida no puede ser la tarea imposible de reconciliar intereses conflictivos, sino más bien un entendimiento en cuanto a lo que la industria consideraba resultaba comercialmente posible y viable.

El proceso en que se está embarcando el gobierno de las Islas ha sido diseñado para ofrecer lo que describió como una “paleta de opciones”.

Los asesores del gobierno en la materia, Aviation Economics, brindarían apoyo en la evaluación técnica de cualquier oferta que se pudiera realizar, pero era el gobierno de las Falklands, en la persona de los legisladores electos, el cual tomaría la decisión final con cabeza abierta y la máxima flexibilidad.

El legislador Barry Elsby quien junto al CEO Rowland es uno de los dos voceros del gobierno en materia de vínculos aéreos, se mostró especialmente interesado en corroborar la afirmación que cualquier decisión que al respecto se tome provendrá de los legisladores electos.

Lejos de estar presionados por el Foreign Office para aceptar alguna ruta en particular o aerolínea, MLA Elsby dijo que el comunicado al respecto, sobre un segundo vuelo, era resultado de la continua presión de Whitehall sobre las Falklands para urgir al gobierno de Argentina que estuviera a la altura de las promesas realizadas en el comunicado conjunto de setiembre del 2016. (Penguin News).-