Crecientes vínculos Falklands/Uruguay resaltan diplomáticos británicos de visita en las Islas

El embajador en Uruguay Ian Duddy durante su estadía en las Falklands aprovechó a visitar algunas de las pingüineras (Foto Twitter)

El embajador británico en Uruguay, Ian Duddy y el segundo secretario de la embajada en Buenos Aires, Richard Jones, estuvieron esta semana en las Islas Falkland, en una visita programada hace meses y vinculada a una tarea de familiarización a la vez que a corroborar los crecientes lazos comerciales entre las Islas y Uruguay.

En una conferencia de prensa brindada el martes pasado en la capital Stanley, los diplomáticos comenzaron aclarando que su presencia nada tenían que ver con el reciente anuncio conjunto del Reino Unido con Argentina sobre vínculos aéreos de las Islas con terceros países, a no ser una mera coincidencia.

En efecto, Jones reveló que había hecho una reserva en el vuelo de LATAM en octubre pasado, en tanto el embajador dijo que era su primera oportunidad para viajar a las Falklands desde que fuera designado embajador en Uruguay hace catorce meses. Aunque también reveló que era su segunda visita, la previa, muy breve, fue en 2005, como funcionario del Foreign Office.

Asimismo dijeron que por la demora del vuelo de LATAM, tuvieron que pasar una noche en Punta Arenas y por tanto arribaron el domingo, un día más tarde.

El embajador sostuvo que quería ponerse al día con acontecimientos en las Islas y conversar con los miembros electos de la Asamblea Legislativa. De particular interés para Duddy son los crecientes lazos entre las Falklands y Montevideo, y las numerosas solicitudes de información sobre las Islas que han resultado de la participación del sector privado de las Falklands en el pabellón británico de la feria agropecuaria anual del Prado.

Como resultado de esta situación se creó un cargo, a prueba por doce meses, dentro de la embajada en Montevideo, financiado por el gobierno de las Islas, para la promoción de vínculos comerciales y turísticos entre Uruguay y las Falklands. La persona que ostenta el cargo, nombrada después de un proceso abierto de selección, tiene previsto visitar las Falklands muy pronto para informar sobre los avances alcanzados. El embajador adelantó que ya había tenido cierto éxito en liberar algunas barreras comerciales, algo que anticipó facilitaría la exportación de equinos desde Uruguay a las Falklands.

Cuando se les preguntó sobre el valor de la campaña diplomática pública desplegada por el gobierno de las Falklands en América Latina en años recientes, tanto el embajador Duddy como el secretario Jones la definieron como importante, si bien los frutos tomarán tiempo en manifestarse visibles. El embajador sostuvo que era importante ganarse corazones y mentes de la próxima generación y que las compulsas de opinión pública en Uruguay demostraban que estaba emergiendo gradualmente apoyo para la causa de las Falklands. Jones por su parte, sostuvo que aún persistía falta de información en Argentina sobre la realidad de las Falklands y que sería bueno enfocar esto directamente en el país.

Miles de argentinos ahora viajan todos los años a las Falklands, mayoritariamente como turistas en cruceros, y esto era importante para disipar los mitos sobre los Isleños y su estilo de vida que persisten en Argentina sobre todo en aquellos sectores menos educados de la sociedad.

Empero ambos diplomáticos se las vieron en figurillas para asegurar a la gente de las Falklands que los esfuerzos de Gran Bretaña por forjar vínculos y promocionar el intercambio comercial a lo largo de América Latina no constituían una amenaza para las Falklands.

Al respecto sostuvieron a coro, que la posición del gobierno británico en cuanto al derecho de las Falklands a la autodeterminación no ha cambiado un ápice y que cualesquiera fueran las nuevas relaciones comerciales con América Latina no serán a costa de la soberanía de las Falklands. (Penguin News)