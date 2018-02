Miami hub de cruceros: 5.3 millones de pasajeros por año y 54 barcos atracan y parten por día

Por Miami pasan cada año más de cinco millones de pasajeros, según la portavoz Andria Muniz-Amador. En el pasado ejercicio hubo nuevo récord, 5,3 millones

Los cruceros son cada vez más populares. Numerosas navieras operan sobre todo las rutas que van de Estados Unidos al Caribe y a América Latina. No en balde tres terminales en Florida encabezan la lista de los puertos de cruceros más grandes. En esta metrópoli en el sur de Estados Unidos despegó hace más de 50 años la industria de los cruceros.

Actualmente, por este puerto pasan cada año más de cinco millones de pasajeros, informa la portavoz Andria Muniz-Amador. En el pasado ejercicio se registró un nuevo récord de poco más de 5,3 millones de pasajeros.

En muchos días están fondeados junto a los muelles más de una docena de barcos recién lavados. “Veintiún navieras tienen su base aquí. Cincuenta y cuatro barcos atracan y zarpan de aquí periódicamente”, dice Muniz-Amador. A modo de comparación: por el puerto para cruceros más grande de Europa, el de Barcelona, pasan cada año poco menos de 2,7 millones de pasajeros.

“Cuando las terminales agotan su capacidad, instalamos a veces aquí carpas para despachar a más pasajeros”, señala la portavoz del puerto de Miami. Sin embargo, el máximo son nueve barcos por día.

Para los pasajeros, el puerto de Miami es muy práctico, porque está situado dentro de la ciudad. Hay lanzaderas que llevan a los pasajeros de la zona portuaria a lugares para hacer excursiones que no es necesario reservar previamente. El metromover, un sistema de transporte hectométrico guiado a control remoto, es gratis, fácilmente accesible y lleva a los visitantes a museos, centros comerciales y otras atracciones turísticas.

Quien quiera ir a South Beach con sus casitas de playa multicolores tiene varias opciones: Miami cuenta con un sofisticado sistema de alquiler de bicicletas, servicios de transporte para pasajeros como Uber y Lyft son muy populares en esta ciudad y también hay autobuses de línea que llevan a la gente por el puente a Miami Beach.

Puerto Everglades es el puerto de Fort Lauderdale, situado a solo 50 kilómetros al norte de Miami. Al igual que en Miami, aquí también son despachados barcos de pasajeros y cargueros. Cuarenta cruceros diferentes, 11 navieras y un transbordador que viaja a Jamaica hacen con frecuencia escalas en el puerto, situado en el condado de Broward, dice la portavoz Ellen Kennedy.

Además, en Puerto Everglades tienen su base los que son actualmente los barcos de pasajeros más grandes del mundo, el “Harmony of the Seas” y el “Allure of the Seas”. Para estos barcos se construyó la Terminal 18, “donde son despachados más de 6.000 pasajeros al día en 90 mostradores de facturación”, dice Kennedy.

Con un total de 3,86 millones de pasajeros, Puerto Everglades solo ocupó el tercer lugar en el pasado ejercicio. Sin embargo, el puerto ostenta otro récord: “Recibió al mayor número de pasajeros en un solo día: 54.700”, destaca la portavoz.

En invierno (boreal) atracan en el puerto hasta nueve cruceros gigantes en un solo día. Y el capitán de puerto tiene que vigilarlos cuidadosamente porque entran desde el mar por un canal estrecho y tienen que atracar con precisión.

El puerto toma su nombre de los Everglades, un área pantanosa única que es uno de los destinos más populares entre los pasajeros de cruceros que realizan excursiones en tierra. También cerca de Puerto Everglades se encuentra uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, Sawgrass Mills.

Fort Lauderdale ha vivido un desarrollo vertiginoso en los últimos años. En la ciudad se pueden visitar el Salón de la Fama Internacional de la Natación, varios museos y atracciones como la casa histórica Bonnet House. Se pueden hacer viajes por los canales de la ciudad para observar desde el agua las mansiones y los yates o simplemente pasar un día agradable en las playas, de varios kilómetros de longitud.

Puerto Cañaveral es la base de la naviera Disney. Desde este puerto uno puede llegar rápidamente a Orlando con sus numerosos parques de atracciones y centros comerciales. El viaje dura unos 45 minutos. Muchos pasajeros de cruceros inician y terminan su viaje en uno de los tres aeropuertos de Orlando.

También en este puerto son despachados cruceros y cargueros. Y hay una tercera rama industrial: el transporte de cohetes para el Centro Espacial John F. Kennedy.

El litoral entre Titusville y Palm Bay fue bautizado como “Space Coast” y cuenta con la playa más larga de toda Florida, de 110 kilómetros. Los surfistas llaman esta costa “Capital of East Coast Surfing”.

El puerto fue originalmente un pequeño punto pesquero. Actualmente, no solo es uno de los más grandes del mundo, sino que también cuenta con el espacio para seguir ampliándose.

“La Terminal 3 será derribada en los próximos meses y en su lugar se construirá una nueva que debe estar lista en diciembre de 2019”, dice el capitán de puerto, John Murray. “Será la terminal para la nueva generación de barcos, donde podremos despachar a hasta 8.000 pasajeros”.