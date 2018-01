Oposición venezolana exige garantías electorales para proseguir diálogo con Maduro

El presidente dominicano Danilo Medina, anunció que las partes habían decidido participar en la siguiente ronda de conversaciones en Santo Domingo

Luis Florido, diputado por la Unidad Democrática e integrante de la delegación de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, descartó acudir a la próxima cita pautada si el chavismo no da garantías electorales.

“Presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible concurrir a su país”, dijo a través de la red social Twitter.

Más temprano el presidente dominicano, Danilo Medina, anunció que las dos partes confirmaron su participación en la siguiente ronda de conversaciones en Santo Domingo, que iniciaron el pasado 1ro de diciembre en busca de una salida a la grave crisis política y económica que vive la nación sudamericana.

Las partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de enero, pero la oposición no acudió al encuentro por lo que el diálogo fue pospuesto para una nueva fecha.

Entre los argumentos que esgrimió la oposición para no participar en la reunión fueron unas declaraciones del ministro de Interior, Néstor Reverol, quien aseguró haber obtenido de algunos dirigentes antichavistas información del paradero de Oscar Pérez, ex agente de policía, abatido durante un polémico operativo militar-policial en el Junquito al oeste de Caracas.

Los detractores de Maduro exigen en el proceso: garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para este año, apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, liberación de los “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento de mayoría opositora.

En tanto, el chavismo exige el levantamiento de las sanciones económicas y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.