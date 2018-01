Venezuela tendrá inflación del 13.000% y una contracción del 15% este año, según informe del FMI

Para frenar la inflación el gobierno de Maduro ha recurrido a controles cambiarios y de precios que han exacerbado la escasa oferta de todo tipo de productos

La economía de Venezuela registrará un desplome de 15% este año y una inflación de hasta 13,000%, alertó el economista jefe del FMI Alejandro Werner.

El FMI espera que la economía venezolana se contraiga 15% este año, lo que significa una disminución acumulada del Producto Bruto Interno (PBI) de casi el 50% desde el 2013. .

La economía de Venezuela registrará un desplome de 15% este año y una inflación de hasta 13,000%, alertó el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina, Alejandro Werner. De confirmarse esta previsión, la economía del país petrolero sudamericano experimentaría una contracción de casi 50% en los últimos seis años.

De acuerdo con el FMI, el PBI de Venezuela ya cerró con una caída de 16.5% en 2016 y el año pasado terminó cediendo un 14%, según datos preliminares. En un intento por frenar la inflación, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha recurrido a controles cambiarios y de precios que han exacerbado la escasa oferta de todo tipo de productos, desde alimentos hasta medicinas.

En una conferencia de prensa brindada este jueves, Werner presentó un informe donde señaló que este escenario en Venezuela es resultado de “significativas distorsiones microeconómicas y desequilibrios macroeconómicos exacerbados por el colapso de la exportación petrolera”.

Las estimativas señalan que la inflación de 2017 se situó por encima de 2,400% “y que ronde 13,000% en 2018, alimentada por el financiamiento monetario de profundos déficit fiscales y la pérdida de confianza en la moneda nacional”.

En la actualización de las expectativas económicas de la región para este año, el FMI mantuvo sin cambios su previsión de un crecimiento de 1.9% este año para América Latina y el Caribe, que había divulgado en octubre. Sin embargo, el FMI añadió que, si se excluye a Venezuela de las estimativas, la región experimentaría un crecimiento de 2.5% este año.

“Venezuela representa un porcentaje no despreciable de la economía de la región. Y si a Venezuela le va muy mal, en el promedio de la región eso influye”, comentó Werner.

A pesar de ese cuadro, el funcionario dijo que el FMI mantiene su convicción de que el impacto económico directo de la crisis venezolana en los países vecinos seguirá siendo “limitado”.

Los títulos de deuda emitidos por Venezuela se encuentran técnicamente en situación de suspensión de pagos desde diciembre. Estas obligaciones son consideradas desde ahora como “flat trading”, es decir, que ya no interesan.

A inicios de enero, el país disponía de unos US$ 9,700 millones de reservas y debía reembolsar al menos US$ 1,470 millones antes de fines de 2017, y luego US$ 8,000 millones en 2018.