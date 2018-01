Lula se compara a Mandela y promete que volverá a la presidencia de Brasil

“Todo lo hacen para evitar que pueda ser candidato, ni ganar, solo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente” (Foto AFP)

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, vinculó la condena ratificada en su contra por hechos de corrupción con el “ascenso social” durante su mandato (2003-2010). “Esto es una venganza por sacar a tanta gente de la pobreza”, afirmó. Al hablar en un acto de apoyo, Lula aseguró que “nunca tuve la ilusión de la absolución”.

“No esperaba otra cosa”, dijo sobre al fallo del tribunal regional de Porto Alegre que, además de confirmar su pena, la amplió de 9 a 12 años.

”Ellos saben que no cometí ningún crimen. Quiero que me pidan disculpas por la cantidad de mentiras que profieren sobre mí desde hace cuatro años. Estoy condenado por un departamento desgraciado que no tengo“, agregó, apuntando directamente contra el tribunal.

Pese al revés judicial, ratificó su intensión de postularse en las elecciones presidenciales de este año. ”Todo lo hacen para evitar que yo pueda ser candidato, ni ganar, solo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente de la República“, afirmó. Y desafió: ”Si cometí un crimen, que me lo presenten. Y si me lo presentan, desisto de la candidatura“.

Ante una plaza abarrotada por miles de simpatizantes en Sao Paulo, Lula sostuvo que existe un ”pacto entre el Poder Judicial y los grandes medios porque decidieron que era hora de terminar con el PT y el ascenso social de la clase trabajadora“.

En ese sentido, se comparó con el líder sudafricano Nelson Mandela (”Él fue preso, después regresó y fue presidente”) y destacó que el único héroe nacional que tiene Brasil, Tiradentes, “fue ahorcado por la elite brasileña”. “Le digo a la élite brasileña: vamos a volver. Vamos a probar que el pueblo no es el problema, sino la solución”, lanzó.

Un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre aumentó de nueve años y medio a doce la condena contra Lula por corrupción y lavado de dinero. El ex presidente está acusado de recibir un apartamento de lujo en la costa de Sao Paulo de la constructora OAS a cambio de beneficiar a la compañía con contratos de Petrobras durante su gestión.

La decisión aleja a Lula de la ansiada candidatura para las presidenciales del octubre, aunque el líder del Partido de los Trabajadores -que enfrenta siete causas en la Justicia, en su mayoría por corrupción- puede apelar al Tribunal Electoral, que tendría la última palabra.