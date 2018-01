Venezuela convoca a elecciones presidenciales para antes del 30 de abril; Maduro por la reelección

“Venezuela le dice al mundo ante más sanciones, más elecciones. En Venezuela no decide Donald Trump, en Venezuela decide el pueblo”, afirmó Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “un paso correcto y acertado” la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar por decreto las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril de este año.

“Venezuela le dice al mundo ante más sanciones, más elecciones. En Venezuela, no decide Donald Trump, en Venezuela no decide la élite de la Unión Europea, en Venezuela no decide los imperios, en Venezuela decide el pueblo”, afirmó.

Maduro dijo que “está a la orden” por si las fuerzas revolucionarias deciden que sea el candidato de “la patria” para los comicios, cuya fecha deberá fijar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Yo simplemente soy un humilde trabajador, un humilde obrero del pueblo, si el PSUV, si las fuerzas del Gran polo Patriótico, si los trabajadores, las mujeres y la juventud creen que deboser el candidato de la patria de los sectores revolucionarios, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial”, expresó.

Maduro pidió a la oposición no “salir corriendo” de la selecciones y al pueblo apoyar la convocatoria de la Constituyente y al Poder Electoral que tendrá que organizar los comicios a tan solo 32 semanas de las municipales del 10 de diciembre.

“A la oposición les digo no salgan corriendo de las elecciones. (Henry) Ramos Allup, vístete y lánzate que te esperamos, para que el pueblo decida”, comentó.

Por otra parte, sostuvo que si concreta la fecha del 28 y 29 de este mes, la oposición y el gobierno volverán a verse las caras en el proceso de diálogo en República Dominicana.