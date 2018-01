Radio de Falklands renueva su plantilla y promete más programación

Corina Goss ha retornado como Gerente de la emisora. Ya ocupó el cargo entre 2005 y 2016, después de haberse incorporado a la plantilla en el año 1993

Gavin Short, tras perder por escaso margen la banca de legislador, se ha sumado al equipo de la radio como Corresponsal Senior de Noticias.

La Radio de las Islas Falkland cuenta con nuevo personal a partir de esta semana. Corina Goss ha retornado como Gerente de la emisora, en tanto Gavin Short se ha sumado al equipo como Corresponsal Senior de Noticias. Corina ya ocupó el cargo entre 2005 y 2016, después de haberse incorporado a la plantilla en el año 1993, con apenas 16 años como locutora anunciante.

Corina comentó al Penguin News que había dejado la radio para pasar más tiempo con su familia e intentar otras oportunidades potenciales, incluso como candidata a legisladora en la elección general del 2017.

“Si bien no tuve éxito, realmente disfruté todo el proceso y la experiencia, y creo que me ha brindado un renovado sentido de energía y de concentración. Estoy ansiosa por acrecentar el equipo, así como la calidad y contenido del servicio informativo que brindamos. En las primeras etapas me concentraré en formar un equipo de trabajo a tiempo completo, pasar revista al servicio actual e identificar áreas de mejoramiento”.

Qué tipo de áreas tiene intención Corina de abordar para mejorar el servicio.

“Creo que entre los factores importantes incluyo aumentar el personal, desarrollar un programa de formación, introducir un abanico mayor de espectáculos, tanto de música como de mesas redondas, a la vez que incrementar la presencia de la radio en la comunidad. Esperen vernos mucho más afuera y cubriendo un abanico mayor de temas en los meses por delante”.

Corina retorna al cargo de gerente de la radio tras la salida de Christine Ramoutar, y según anunció está muy interesada en recibir el eco (feedback) de la audiencia respecto a la nueva etapa. “Por favor llámennos al 27280 o a stationmanager@ radio.co.fk.”

Gavin Short por su parte se ha sumado la redacción de noticias de la radio tras ocho años como legislador electo, y tras haber perdido por escaso margen, su banca en la asamblea legislativa en la elección general del pasado mes de noviembre.

Qué ha hecho a Gavin mudarse a esta nueva actividad periodística?

”Como lo he dicho muchas veces mi vida por lo visto ha consistido de una serie de distintas actividades, la mayoría de las cuales bastante divertidas y entusiasmantes. Fui encarado por la radio para que intente probar mi suerte recogiendo noticias y debo admitir que me tomó algún tiempo convencerme. Fue mi hijo quien finalmente me habló y me entusiasmó. Tras el salto debo decir que por ahora ha resultado maravilloso y divertido pues me encanta conversar con la gente. Si alguien tiene sugerencias sobre a quién debería entrevistar o noticias de hechos que acontecen en las Falklands, por favor no duden en llamarme o enviarme un mensaje. Queremos hacer de esta radio, vuestra radio, la radio de Uds.”, concluyó el ex legislador. (Penguin News)