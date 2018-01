Polémico viaje de Bachelet a Cuba; piden se reúna con la disidencia

Bachelet irá a la isla acompañada de empresarios. Sobre un posible encuentro con la disidencia cubana, se dijo que la Cancillería “está trabajando”

Es un país “con influencia, y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio de países cuando uno quiere favorecer los intereses de un país”, dio el canciller Muñoz

En la tarde de este sábado, la presidente de Chile Michelle Bachelet viajó a Cuba, visita que ha generado distintas opiniones y críticas tanto en la oposición como en el oficialismo. La ministra vocera del gobierno chileno, Paula Narváez, respondió a los comentarios que han surgido con respecto a esta actividad y esclareció la agenda del viaje de la jefa de Estado.

“Creemos que ha sido una polémica falsa”, señaló Narváez, quien aseguró que la mandataria “está haciendo ejercicio de sus facultades como Presidenta de la República visitando ese país donde hay una agenda bilateral que abordar y que ha sido aclarada por el canciller.

Además, la secretaria de Estado afirmó que la Presidenta irá a la isla acompañada de empresarios: ”Pido que haya información completa de las cosas. La Presidenta viaja con representantes del sector empresarial“. Con respecto a un posible encuentro con la disidencia cubana, la vocera de Gobierno dijo que el cronograma del viaje está siendo trabajado por Cancillería y ”se anunciará oportunamente.

Por su parte el canciller chileno Heraldo Muñoz sostuvo que se trata de un país “que tiene influencia, y hay que tener relaciones con un ámbito muy amplio de países cuando uno quiere favorecer los intereses de un país”.

Si bien la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno aprobó el viaje a Cuba hasta el 8 de enero, donde la presidente Bachelet se reunirá con su par, Raúl Castro, se informó que el ministro no será de la partida. La noticia hizo despertar rumores que el canciller no viajaría por no ser partidario de visitar la isla, versión que llegó justo después del revuelo causado por su sugerencia de “reflexionar” sobre el vínculo de la Nueva Mayoría con el Partido Comunista.

Tras reunirse con el presidente electo, Sebastián Piñera, el titular de Relaciones Exteriores salió al paso de los rumores y aclaró que su ausencia del viaje se deberá a motivos familiares.

“Yo no acompaño a la Presidenta porque hace mucho tiempo atrás le informé de un tema personal, y ese tema es que mi esposa está siendo sometida a una operación quirúrgica el mismo día de la visita presidencial a Cuba”, afirmó el canciller.

“Evidentemente hay algunas cosas que son más importantes, por lo menos para mí. Es mi familia, es mucho más importante que un viaje, y la Presidenta ha estado absolutamente de acuerdo con mi decisión de no acompañarla en esta oportunidad”, añadió.