Mesa de la Unidad Democrática reconoce no haber reaccionado eficientemente

Jesús “Chúo” Torrealba, ex secretario general de la MUD.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) publicó este viernes un comunicado autocrítico sobre el balance del 2017 en el cual reconoce no haber reaccionado al sufrimiento del pueblo, además de no haber sabido acompañar al pueblo que ha protestado éstos días por falta de comida y otros rubros.

La MUD califica esto como una “grave falla” que debe afrontar y revertir, planteándose diversos retos para el 2018, entre los cuales se encuentran tener un único candidato a la presidencia. Expresaron, además, que “Nunca antes en su historia republicana, Venezuela había tenido un final de año tan triste y doloroso y un comienzo de otro año tan difícil y peligrosamente incierto”.

Admitieron, además, que no pudieron ser capaces de presentar una posición unitaria ante las elecciones municipales del 10 de diciembre debido a que uno de los 4 grandes partidos de la alianza se inscribió a la misma, mientras que los otros 3 no, ya que consideraron que no habían garantías electorales.

Señalan, por otro lado que cada día la crisis se agrava y que cada ciudadano lucha por los “niveles mínimos de supervivencia” para poder vivir en Venezuela, expresando además que “desde el punto de vista social, Venezuela se dirige aceleradamente al despeñadero (precipicio)”.

Concluyeron su comunicado diciendo que Venezuela “tiene hoy la mayor inflación del mundo y la única hiperinflación del planeta, el decrecimiento económico más severo de la región, la escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina, la tasa de homicidios más alta del mundo, y es la nación más pobre en términos de ingreso de todo el continente”.