Theresa May reafirma compromiso con autodeterminación de las Falklands en su Mensaje de Navidad

Quiero que sepan que nunca permitiré que nadie comprometa vuestro derecho a la auto-determinación, derecho que expresaron libremente en el referendo del 2013

En un mensaje de fuerte tono personal, la primer ministro británica Theresa May reiteró que no habrá compromiso alguno en el derecho a la auto determinación de las Falklands, empero sugirió un mayor entendimiento con Argentina en aquellos asuntos no relacionados con la soberanía.

El mensaje es el tradicional saludo de Navidad y Fin de Año que reciben los Isleños y en traducción libre se ofrece a continuación:

Este año marcó el 35 aniversario del conflicto para conservar vuestra libertad e independencia. Y al recordar los 255 combatientes del Reino Unido y tres Isleños que entregaron sus vidas en la defensa de vuestra libertad, quiero que sepan que nunca permitiré que nadie comprometa vuestro derecho a la auto determinación, un derecho que Uds. expresaron libremente en el referendo del 2013, y el legado por el cual tantos pagaron el precio máximo.

Estoy igualmente comprometida en apoyar vuestros vitales esfuerzos para encarar el legado del conflicto, a la vez que avanzar para consolidar la amplia prosperidad de las Islas.

Por tanto quiero agradecerles a Uds. y a su gobierno por el continuo apoyo y ayuda con la identificación de los soldados argentinos caídos durante el conflicto y enterrados en Darwin. Creo que esto es prueba de todo lo mejor que ofrecen las Falklands, una feroz defensa del derecho a la autodeterminación, pero siempre prestos en ayudar a aquellos en aflicción, sea quien sea.

Y el trabajo desplegado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en un asunto humanitario de tanta sensibilidad debería, espero, traer algo de paz a aquellas familias argentinas que perdieron sus seres queridos.

Construyendo vínculos más estrechos con todos los países de la región traerá oportunidades sin precedentes para asegurar un mejor y sostenible futuro a largo plazo para las Islas Falkland. Sigo creyendo que hay áreas no relacionadas con el tema de la soberanía, donde podemos trabajar juntos con Argentina para beneficio de todos. Si bien el progreso ha sido más lento que lo anticipado, hemos de continuar a trabajar con Argentina para asegurar se alcancen todos los cometidos anunciados en el Comunicado conjunto, incluyendo la remoción de medidas restrictivas contra las Islas.

También estoy contenta de ver como se progresa en el abordaje de otro de los legados del conflicto. La actual fase de desminado representa un significativo aumento en nuestros esfuerzos de desminado a la fecha, respaldado con fondos adicionales de 20 millones de libras. Desde que comenzaron las tareas en octubre del 2016, se ha logrado desactivar 3.200 minas antipersonales y más de 100 de otros explosivos sin detonar.

Los resultados de vuestro último censo, y vuestra nueva legislación relativa al matrimonio igualitario, demuestran la creciente, diversa y próspera comunidad que son las Falklands de hoy.

Tienen además una creciente presencia internacional. Vuestros estudiantes obtuvieron este año los mejores resultados jamás logrados. Y hemos de hacer todo lo posible para respaldar a la nueva estrategia económica de vuestro gobierno que verá el inicio de un proceso de transformación en las Islas.



Asimismo quiero felicitar a vuestros nuevos electos Miembros de la Asamblea Legislativa, tras la elecciones del mes pasado. Estuve encantada de hablar con uno de ellos, Teslyn Barkman, en Downing Street el mes pasado como parte de mi reunión anual con representantes de todos los Territorios Británicos de Ultramar.

Discutimos la salida del Reino Unido de la Unión Europea, durante la cual reafirmé el compromiso del gobierno que encabezo de asegurar un acuerdo con la UE, que sea lo correcto para la totalidad del Reino Unido y todos los Territorios de Ultramar. También hablamos sobre los trabajos de apoyo a la recuperación de nuestras comunidades en el Caribe tras los devastadores huracanes, y dimos una calurosa bienvenida a la contribución financiera de las Islas Falkland.

Finalmente el año pasado también se registró la desaparición física de Sir Cosmo Haskard y de su esposa Phillada. Sé que Sir Cosmo fue un ex gobernador muy admirado, un pionero defensor de vuestra soberanía y un convencido creyente en un fundado y brillante futuro de estas Islas tan especiales.

Comparto esa convicción y mi mensaje de Navidad para Uds. es muy simple: pueden contar conmigo como Primer Ministro del Reino Unido, quien hará todo lo posible para apoyarlos en hacer realidad todo el potencial de estas Islas. Dicho esto, permítaseme desearles a Uds. y sus familias una gran Navidad y un feliz y próspero 2018. (Penguin News)