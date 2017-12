Pasaportes de 130 niños venezolanos fueron anulados

Los menores detenidos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela fueron privados de su derecho a viajar fuera del país para reencontrarse con sus padres y sus pasaportes an

Además de los 130 niños que viajarían, se encontraba la esposa e hijas del ex diputado a la Asamblea Nacional, Oscar Pérez que actualmente se encuentra asilado en Perú

El gobierno de Venezuela, a través del Fiscal 1° del estado Vargas y funcionarios del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) impidió la salida del país de 130 niños que serían trasladados a Perú para reencontrarse con sus padres el pasado 15 de diciembre.

El 14 de octubre de este año, la Organización No Gubernamental Unión Venezolana en Perú, presentó su proyecto “Una luz de esperanza”, con el cual pretendía movilizar 250 menores entre el 15 y 20 de Diciembre por vía aérea con destino a Perú, donde les esperaban sus representantes radicados en esa nación.

Al igual que miles de venezolanos, los padres de los niños involucrados en este evento, han emigrado escapando de la crisis humanitaria que se vive en el país y día tras día compromete aún más la salud y calidad de vida de los ciudadanos. Al anunciar este proyecto la ONG informó que se atendería bajo carácter de prioridad los casos de niños que padezcan enfermedades, desnutrición o tengan más tiempo alejados de sus allegados. No obstante, fue a estos niños cuyas circunstancias son “prioritarias” a quienes el Estado venezolano impidió no solo reunirse con sus padres sino además, celebrar junto a ellos la navidad, que es un importante evento en la cultura venezolana.

Las edades de los niños oscilan entre un mes de nacido y los 15 años de edad, la situación fue denunciada por el fiscal general de la República Tarek William Saab, quien se manifestó el día sábado respecto a las irregularidades de esta operación. El fiscal advierte que la organización funcionaba clandestinamente en el territorio nacional y no existen registros respecto a la misma. Así mismo, denunció presuntas irregularidades en permisos supuestamente notariados, esto se presentó en más del 70% de los casos. Por lo cual, se relacionó la operación con una situación de trata de personas en cuanto fue dada la alerta.

A los menores detenidos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar les fueron anulados sus pasaportes. Según declaraciones de representantes de los niños que se disponían a viajar, pasaron más de 8 horas en las cuales los funcionarios solo les permitieron estar entre ellos y tomar agua, sin ir al baño y sin alimentarse en ese tiempo. Por otra parte, aunque los funcionarios aseguran que los permisos de viaje y poderes eran fraudulentos, a medida que dejaban salir a los niños y entregaban sus documentos a los representantes estos notaron que no había nada que indicara la falsedad del documento.

Además de los 130 niños que viajarían, se encontraban sus acompañantes y la esposa e hijas del ex diputado a la Asamblea Nacional, Oscar Pérez que actualmente se encuentra asilado en Perú y es Presidente la ONG. También se encontraba el presentador de televisión peruano Andrés Hurtado, quien había viajado a Venezuela para reportar la situación precaria en la que viven los venezolanos, siendo atropellado y acusado en Maiquetía mientras intentaba ayudar con la operación humanitaria en la que venía participando. “Cruzo migraciones y también cruzan 18 niños. Vienen miembros del servicio secreto, me arranchan el celular y me quitan el pasaporte y dicen ¡él es! Entre 20 hombres me llevan a migraciones y me llevan a otro cuarto y me torturan. Y me dicen tú no vas a salir nunca a este país” declara en una entrevista dada a CNN ayer. Los demás miembros de la comisión fueron detenidos y puestos en libertad bajo medida cautelar y régimen de presentación; según declaraciones de dichos miembros, los encargados de tramitar los permisos de viaje de los menores de edad correspondía a los representantes, la ONG fue solo un canal.