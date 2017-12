Falklands/Malvinas: el gobierno británico también comete errores de denominación

La Oficina de Su Majestad de Ingresos y Aduanas, (la Impositiva) admitió el error, se disculpó y prometió no repetirlo en el futuro

Los organismos públicos británicos al igual que sus pares de Argentina también cometen errores de denominación cuando se trata de las Islas Falklands o Malvinas. En efecto el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Su Majestad de Ingresos y de Aduana, parecen haber descuidado sus sitios en la web donde parecen haber identificado las disputadas Islas como “Malvinas” en lugar de Falklands.

Las críticas no se hicieron esperar. El ex integrante de la Guardia Galesa Simon Weston, considerado un héroe del conflicto por de 1982 no solo por haber combatido y sufrido horribles quemaduras, sino además por ser luchador incansable en favor de derechos y reconocimientos a los ex combatientes del conflicto de las Falklands, fue de los primeros en salir a la prensa donde siempre recoge mucho eco y referirse a “la evidente falta de respeto”.

“Es una gran equivocación, es algo muy estúpido y un error muy grosero”, sostuvo. “Si Whitehall comienza a pensar que usar el término es aceptable, entonces debemos ponerle un alto de inmediato”

De acuerdo a los informes de prensa publicados en el Reino Unido, la representante del gobierno de las Falklands en Londres, Sukey Cameron, OBE dijo que el gobierno de las Islas estaría planteando una queja formal al respecto.

Por su parte Patrick Watts, un veterano periodista, nacido y criado en las Islas dijo que “le resultaba por demás preocupante e inapropiado. Parecería ser un reconocimiento de parte del gobierno británico del nombre espurio con que la Argentina identifica a las Islas”

Agregó que ello “demuestra una total falta de respeto hacia aquellos combatientes que perdieron sus vidas en 1982 y además será visto como un insulto por los veteranos del conflicto”.

Las informaciones de prensa concluyen diciendo que tanto la Oficina de Recaudación como de Aduana y el Ministerio del Interior se disculparon de insistieron que en el futuro solo se referirán a las Islas como Falklands.

En Argentina la publicación o reproducción de mapas en sitios oficiales de dependencias del gobierno y en textos de estudios, financiados por el gobierno, en varias oportunidades, las Islas aparecen identificadas como las Falklands.