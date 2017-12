Los activistas de ultraderecha, “Britain First” tienen un nuevo seguidor, Trump

Fundado en 2011, “Gran Bretaña primero” habría surgido tras la división del Partido Nacional Británico de extrema derecha, según Searchlight

La colectividad se describe como “un partido político patriótico” que quiere “restablecer la cristiandad como base y cimiento de la vida nacional” Este grupo ultra nacionalista fue formado por los activistas Jim Dowson y Paul Golding (Foto), ambos ex miembros del Partido Nacional británico.

El grupo de activistas de ultraderecha “Britain First”, se ha tomado la escena política, luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, replicara en su cuenta personal de Twitter varios videos anti musulmanes difundidos originalmente por una de sus representantes.

Una acción que fue criticada por el Gobierno británico y que causó la indignación de una serie de agrupaciones tanto de Reino Unido como de la nación norteamericana.

Fundado en 2011, “Gran Bretaña primero” habría surgido tras la división del Partido Nacional Británico de extrema derecha, según Searchlight, una revista que investiga e informa sobre este tipo de grupos. En sus objetivos, la colectividad se considera a sí misma “un partido político patriótico” que quiere “restablecer la cristiandad como base y cimiento de la vida nacional” y cerrar “la puerta a más inmigración”.

“Queremos que nuestra gente esté primero, antes que los extranjeros, los solicitantes de asilo o los inmigrantes y estamos abiertamente orgullosos de esta postura”, dice la declaración que se encuentra publicada en sus páginas de redes sociales, donde han logrado adquirir cierta presencia: en Twitter cuentan con más de 27 mil seguidores, mientras que en Facebook poseen poco más de 1,9 millones de “me gusta”.

”Somos una resistencia patriótica y estamos en 'primera línea' por nuestra gente que sufre desde hace mucho tiempo (...) No nos detendremos y veremos cómo nuestra gente se convierte en ciudadanos de segunda clase a través de políticas liberales de izquierda“, agregan en su fan page donde destaca la fotografía de Trump rodeado de adherentes como ”portada“. 1,9 millones de ”me gusta“ son los que tienen en Facebook A pesar de lo anterior y de que han captado la atención del Mandatario estadounidense, este grupo no es una organización dominante en la nación europea.

De acuerdo con el colectivo activista Hope Not Hate (”Esperanza y no odio”), Britain First se acerca solo a los mil integrantes. Además, no poseen representantes electos en ningún nivel de la política británica y a principios de este mes la Comisión Electoral del Reino Unido les quitó su calidad de partido político, consigna CNN. Aunque sus protestas rara vez atraen a multitudes, la agrupación se hizo famosa precisamente por sus controvertidos actos públicos, que constan de conducir “patrullas cristianas” por barrios británicos caracterizados por contener un alto número de musulmanes y por intervenciones en mezquitas.

Así, en mayo de 2014 invadieron diez centros religiosos en Bradford, junto con otros en Glasgow, Luton y el este de Londres. Además, en las mismas páginas de redes sociales, han elogiado el ataque a una mezquita en Finsbury Park, Londres, ocurrido el 19 de junio pasado.

Este grupo ultra nacionalista fue formado por los activistas Jim Dowson y Paul Golding, ambos ex miembros del Partido Nacional británico. El primero de ellos, no obstante, renunció a la colectividad en julio de 2014, luego de que tildara de “inaceptables y anticristianas” sus tácticas anti musulmanas.

“La mayoría de los musulmanes en este país están bien. Están preocupados por los extremistas igual que nosotros. Así que entrar en sus mezquitas y agitarlos y provocarlos es una locura política y un poco grosero”, afirmó en esa época al diario inglés Mirror. Desde entonces, Paul Golding era el máximo líder y lo fue hasta este año. Con 35 años, fue elegido concejal del Partido Nacional Británico en 2009. Dos años después, dejó dicha coalición y fundó el movimiento Britanin First.

Sin embargo, según consigna el diario The Sun, Golding habría renunciado recientemente a éste último por, según dijo, “razones familiares”. Pero los videos que fueron divulgados por Trump habían sido posteados originalmente por la vicepresidenta del ahora ex partido, Jayda Fransen, y su nombre fue el que recorrió el mundo. Del sureste de Londres y con 31 años, asumió como la cabeza del grupo. Tras el retuit de sus videos, la política ultraderechista celebró el actuar del Presidente y destacó que las imágenes habían sido compartidas con los casi 44 millones de seguidores que tiene Trump en Twitter. “Dios te bendiga Trump!”, publicó.

Ella y su anterior líder han estado en la palestra en diversas ocasiones, producto de una serie de acusaciones en su contra a raíz de sus polémicas intervenciones. En 2016, a ambos se les prohibió la entrada a las mezquitas y centros islámicos, además de que en septiembre recién pasado fueron acusados de “causar hostigamiento agravado por la religión” frente a un tribunal en Canterbury, en el sudeste de Inglaterra, donde repartieron panfletos relacionados con una violación grupal que era juzgada en esa localidad.

Además, los dos líderes también fueron multados por increpar a una mujer musulmana y obligarla a quitarse su hibab. Golding fue condenado a ocho semanas de cárcel por violar la orden que le prohíbe ingresar en mezquitas. En tanto, la policía arrestó nuevamente a Fransen la semana pasada y la acusó de usar “palabras o comportamientos amenazantes, abusivos e insultantes” durante su discurso en una marcha llamada “Irlanda del Norte contra el Terrorismo” en agosto.

El 14 de diciembre se presentará ante una corte en Belfast. ”(Fransen) está enfrentando la prisión por criticar al Islam. ¡Ella necesita tu ayuda!”, escribió Golding a Trump en Twitter.