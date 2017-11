Candidatos presidenciales en Chile organizan sus fuerzas para la segunda vuelta

Por su parte, el ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, expresó de forma irónica cuál será su postura para la segunda vuelta. Sebastián Piñera, el más votado en la primera vuelta, sostuvo que Alejandro Guillier, “se parece cada día más” a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El candidato oficialista Alejandro Guillier recibió el martes a dos de sus ex rivales en la búsqueda de la presidencia de Chile: Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro.

De este modo el candidato único de la Nueva Mayoría recibió el apoyo presencial del líder del Partido Progresista, quien logró el 5,71% de los votos en la primera vuelta del 19 de noviembre y del senador del Partido País, quien obtuvo un modesto 0,36%.

Del total de seis millones 700 mil electores de la primera vuelta, Guillier obtuvo un 22,7% de apoyo (un millón 497 mil), y si el respaldo de Meo y Navarro se les sumara por completo, su votación llegaría a 28,77 puntos.

Durante la primera vuelta Enríquez-Ominami fue especialmente agresivo con Guillier -lo calificó como “vergüenza” e “indigno”, entre otros adjetivos-, pero la misma noche del 19 de noviembre le anunció apoyo, y en los últimos días ha llamado a todos sus adherentes a votar por él.

Por su parte, el ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, expresó de forma irónica cuál será su postura para la segunda vuelta. “Llamo a votar por Guillier incondicionalmente y acepto la embajada en Corea del Norte en el mismo acto. No me haré responsable de lo que pase en Chile”, ironizó en su cuenta de Twitter.

Mayol fue candidato a diputado, pero debido al nuevo sistema electoral no logró un escaño en la Cámara Baja pese a obtener 5,8% de votos.

En tanto en filas de Chile Vamos, el candidato presidencial Sebastián Piñera, el más votado en la primera vuelta, sostuvo que Alejandro Guillier, “se parece cada día más” a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

“Yo veo que el candidato (Alejandro) Guillier está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada día más a (Nicolás) Maduro”, afirmó el aspirante a La Moneda.

“Yo me pregunto ¿adónde nos conduce ese camino? Yo veo que algunos con tal de aferrarse al poder y a sus prebendas están dispuestos a hacer cualquier cosa”, añadió.

Piñera recibió el martes el apoyo, a título personal de 12 militantes de Ciudadanos, el partido político liderado por el ex ministro Andrés Velasco, entre los que destacan el ex vicepresidente de la DC Juan José Santa Cruz y el empresario Rafael Guilisasti, ex presidente de la CPC.

Sobre este apoyo, Santa Cruz explicó que “no somos de derecha, no nos hemos cambiado de vereda, creemos que este país se juega en la próxima elección el destino de seguir una estrategia de desarrollo para todos los chilenos o un retroceso a políticas de los años 60. Nosotros vamos a estar y vamos a votar y a llamar por Sebastián Piñera, porque creemos que es un voto responsable”.

En tanto, el líder de Ciudadanos, Andrés Velasco, dio libertad de acción a los militantes del partido, sin embargo, sostuvo que la colectividad “no respaldará institucionalmente a ningún candidato presidencial en segunda vuelta” .