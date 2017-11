La boda Harry Meghan, un soplo de aire fresco para la monarquía británica

Nacida en 1981 en Los Angeles, la actriz de 36 años -tres más que su novio- ha tenido que hacer frente a numerosos prejuicios.

La prensa británica no se equivocó cuando en octubre pasado dio a conocer que la actriz Meghan Markle no participaría en la octava temporada de la serie de televisión “Suits”, ya que su compromiso con el príncipe Harry era inminente.

Este lunes la Casa Real británica confirmó las especulaciones, y anunció que la estadounidense y el hijo menor de Carlos y la fallecida Diana, contraerán matrimonio en la próxima primavera boreal, después de poco más de un año de relación.

Para muchos, la llegada de Markle a la familia real, es un soplo de aire fresco para la monarquía británica. ¿La razón? Además de tener otra nacionalidad, la actriz no proviene de una familia aristocrática y además es mulata, ya que su padre es caucásico y su madre afroamericana.

Nacida en 1981 en Los Angeles, la actriz de 36 años -tres más que su novio- ha tenido que hacer frente a numerosos prejuicios. De hecho, en marzo pasado, confesó a la revista estadounidense Allure que debido a su tono de piel, la industria la ha etiquetado como “étnicamente ambigua”, es decir, en ocasiones es considerada como latina, otras como sefardí o también como una caucásica exótica.

Asimismo, se manifestó molesta por el hecho de que para las sesiones fotográficas, su piel era modificada con un aerógrafo para aclarar su tono y borrar sus pecas. Aunque se hizo conocida por su rol como Rachel Zane en “Suits”, Markle empezó a trabajar en la industria del entretenimiento en 2002, cuando participó en un capítulo de la serie “Hospital General”. También tuvo roles secundarios en películas, pero saltó a la fama por la serie de abogados.

La relación de la actriz con el príncipe Harry fue hecha pública hace un año atrás por la revista People, aumentando de inmediato el interés por conocer más sobre ella. Prueba de ello es que noviembre de 2016, los buscadores de internet arrojaban casi 17 millones de resultados en menos de un segundo, al escribir su nombre en ellos. Se ha dicho que la pareja se conoció en Canadá, en el marco de los Juegos Invictus, un evento deportivo para militares discapacitados creado por el propio Harry.

Markus Anderson, un estrecho amigo de la actriz, habría sido el responsable de presentarlos. Ante el acoso periodístico al que fue sometida Markle, el príncipe salió a confirmar el romance, y a pedirle a los medios poner fin a la “ola de abuso y hostigamiento” de la que estaba siendo objeto. Cuatro días antes, el diario The Sun, el más vendido de Gran Bretaña, titulaba en portada: “La amiga de Harry, en Pornhub”, la página web de videos para adultos. El “crimen” de la actriz había sido quitarse el camisón en una escena de la serie “Suits”, que acabó en la plataforma de videos porno.

La relación siguió adelante, a pesar de los kilómetros de distancia que los separaba. No obstante, hacían lo posible por encontrarse seguido. En marzo pasado, por ejemplo, asistieron juntos a una boda en Jamaica y luego Markle viajó a Londres para pasar algunos días con Harry. El matrimonio de Pippa Middleton, la hermana de la duquesa de Cambridge, significó un problema para Meghan y Harry, ya que la actriz no podía asistir formalmente como pareja del príncipe, porque su relación no estaba formalizada. Sin embargo, finalmente pudieron resolver el inconveniente y Markle se unió a los festejos nocturnos de la boda.

Pasaron los meses y en septiembre la actriz se sinceró sobre su relación con Harry. “Somos dos personas que estamos realmente felices y enamorados”, declaró a la revista Vanity Fair. Pocos días después, la pareja deleitó a la prensa con sus primeras fotografías juntos y sin esconder su relación.

Según han publicado los medios británicos, Meghan y Harry pasarían su primera Navidad juntos, de ahí que se eligiera esta semana para anunciar su compromiso, luego que la reina Isabel II le diera el visto bueno a la relación. Cabe recordar que la actriz estuvo casada durante dos años con el productor Trevor Engelson, de quien se divorció el 2013, un dato que podría haber complicado su matrimonio con Harry. Su alto nivel de independencia también era considerado un punto en contra en la relación.

“Es fácil ver lo que el despreocupado príncipe Harry y Meghan Markle tienen en común. Lo que está menos claro, en cambio, es qué harán ciertas mujeres de la familia real con una joven ferozmente independiente”, publicó hace un tiempo el Daily Mail. Markle es embajadora de la organización no gubernamental World Vision Canada, que trabaja a favor de los niños en países en desarrollo y expresa regularmente sus convicciones feministas, forjadas durante su infancia.

”A los 11 años, logró que un fabricante de jabón lavavajillas modificara un anuncio, tras escribir a la entonces Primera Dama Hillary Clinton (...), quejándose de que el anuncio insinuaba que el lugar de la mujer está en la cocina“, escribió la BBC. En un discurso pronunciado en 2015 en el Día Internacional de la Mujer, apeló a estas últimas a hacer oír su voz: ”Las mujeres deben tener un sitio alrededor de la mesa (...) Y, en ciertos casos, si se les niega, tienen que crear su propia mesa”.