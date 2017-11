Bolsa y Peso de Chile se recuperan tras el lunes negro

El índice IPSA, que agrupa a las 40 acciones líderes de la Bolsa de Santiago, aumentó un 2,42%, a 5.199,04 puntos, según cifras oficiales.

La Bolsa de Santiago anotó el martes su mayor alza desde inicios del 2016, con lo que recuperó parte del terreno perdido en la víspera luego de que un resultado menor al esperado para el favorito del mercado en las elecciones presidenciales llevó al mayor derrumbe en seis años.

El índice IPSA, que agrupa a las 40 acciones líderes de la Bolsa de Santiago, aumentó un 2,42%, a 5.199,04 puntos, según cifras oficiales. El lunes, el indicador se hundió un 5,86%, después de que Sebastián Piñera consiguió un apoyo por debajo de lo anticipado en las encuestas, lo que agrega incertidumbre a un próximo balotaje.

Entre las ganadoras de la jornada destacaron las acciones serie B de la minera SQM, que treparon un 5,5%, a $36.458 Pesos chilenos, mientras que los papeles de la productora de hierro CAP escalaron un 5,62%, a $6.351,70. En tanto, los títulos serie B de Embotelladora Andina avanzaron un 4,3%, a $2.852,50.

El monto negociado en acciones en la Bolsa de comercio de Santiago alcanzó el equivalente de unos US$215 millones, por encima del promedio diario de la plaza.

El dólar por su parte cerró a la baja luego que el lunes tuviera un fuerte avance por el sorpresivo resultado en las elecciones presidenciales. La divisa cayó $2,20 hasta los $635,20 compra y $635,50 venta.

El monto negociado se situó en US$ 1.450 millones, unos US$ 152 millones más que los US$ 1.298 millones que se registraron el lunes. El billete verde también se vio presionado a retroceder por el alza de 1,13% con que cerró el martes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 3,09713 la libra contado grado A, nivel que se compara con los US$ 3,06266 del lunes y con los US$ 3,05200 del viernes.