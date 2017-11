ARA San Juan: Varias hipótesis sobre el motivo de falta de comunicaciones

El submarino desparecido cuenta con un sistema de rastreo satelital que se libera a través de una boya que sube a la superficie, que de momento no ha sido liberada.

Fernando Morales, perito naval argentino, afirma que el submarino ARA San Juan desaparecido desde hace seis días tiene diversos mecanismos para ser localizado si se encuentra en medio de un percance. Se manejan tres hipótesis sobre el motivo por el cual este sistema no fue activado.

El especialista afirmó que el submarino desparecido cuenta con un sistema de rastreo satelital que se libera a través de una boya que sube hasta la superficie, que de momento no ha sido liberada. Este sistema no funciona de manera automática, sino que debe ser activado con consentimiento del capitán.

Existen tres hipótesis -sostiene- que explican por qué todavía no fue lanzada la señal de auxilio. La primera es que el capitán no lo juzga necesario, ya que la situación puede no ser tan grave como se piensa; la segunda es que por algún motivo el mecanismo haya fallado o exista algo que la impida lanzar, y la tercera, que el capitán esté esperando a que los buques de rescate se encuentren más cerca de su ubicación.

Además, mencionó que cuentan con bengalas luminosas y un mecanismo para salir a flote. Todos estos dispositivos se activan de forma mecánica, no necesita que el submarino cuente con energía, precisó.

El perito dijo que las aguas argentinas en esa zona del Atlántico sur tienen una profundidad de 200 metros y que el submarino está listo para soportar una presión de 550 metros, por lo que tampoco está en riesgo la estructura.