Al sexto día de desaparición del ARA San Juan: “entramos en un tiempo crítico”

“La preocupación va in crescendo, cada vez entramos de a poco a un tiempo crítico”, sostuvo el vocero de la Marina, Enrique Balbi

A seis días de la desaparición del submarino ARA San Juan, el vocero de la Armada Enrique Balbi brindó detalles sobre la jornada de búsqueda del sumergible del martes y afirmó: “La preocupación va in crescendo, cada vez entramos de a poco a un tiempo crítico”.

Desde el edificio Libertad, que fue visitado durante la jornada por el presidente Mauricio Macri, Balbi destacó que las buenas condiciones climáticas permitieron ampliar el operativo del que participan diversos países, aunque sin obtener resultados positivos sobre la posición del navío.

“De los barridos no hay ninguna novedad. Los buques siguen en el área, cada una en su zona de patrullaje marítimo”, dijo. Por otra parte, Balbi reiteró que tanto la balsa como las bengalas halladas en altamar no pertenecen al San Juan y descartó la posibilidad de que el submarino haya colisionado: “Si hubiese algún tipo de colisión podría haber manchas de combustible o aceite, pero no hubo ningún tipo de advertencia de ello”.

El submarino San Juan es buscado desde el miércoles pasado cuando estableció contacto por última vez. Allí recibió la orden de culminar su tarea de patrullaje en la zona de Península de Valdez y regresar a su base de Mar del Plata ya que había reportado una avería.

”El rastrillaje va a durar hasta que se localice el submarino. Los familiares están controlados. Tuvimos una esperanza con el tema del ruido, algunos dijeron que se trataba de los golpes en clave morse contra el casco, les pedimos (a la prensa) que difunden las fuentes confiables que es la Armada Argentina“, subrayó el vocero.

El presidente Macri renovó el compromiso de su gobierno para hallar a la tripulación del submarino luego de una visita que efectuó por la mañana a los familiares en la Base Naval de la ciudad de Mar del Plata. ”Estuve en la base de Mar del Plata para acompañar y ofrecer todo mi apoyo a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan en estas horas difíciles. Seguimos desplegando todos los recursos nacionales e internacionales disponibles para hallarlos lo antes posible“, declaró el Presidente en su cuenta de Twitter.

En el área de búsqueda hay 14 unidades navales y 10 aviones, entre los argentinos y de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Chile, Uruguay, Brasil y Perú, lo que fue calificado por el vocero de la Armada como ”el operativo de mayor magnitud de los últimos 30 años” para la fuerza.

El ARA San Juan, construido en Alemania y que está en servicio desde 1985, había partido desde Ushuaia con 44 tripulantes a bordo y tenía previsto llegar a Mar del Plata entre el sábado y el domingo. Pero a la altura del Golfo de San Jorge, mientras realizaba tareas de patrullaje, cerca de la Península de Valdez, comunicó el miércoles pasado que tenía una avería por lo que inició su viaje hacia Mar del Plata, aunque nunca volvió a comunicarse.