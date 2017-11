FIFAgate: arrepentido confirma sobornos a dirigentes de Brasil, Peru y Paraguay

Burzaco, interrogado por el fiscal San Nitze, reconoció a los tres acusados, Napout, Marín y Burga, y confesó haberles pagado sobornos al menos entre el 2010 y 2015.

En el segundo día del juicio por el caso FIFAGate que se sigue a los tres acusados que se declaran inocentes, Juan Ángel Napout de Paraguay, José María Marín de Brasil y Manuel Burga de Perú, compareció ante el Juzgado de Brooklyn, uno de los principales testigos de la Fiscalía norteamericana. Se trata del argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de la empresa TyC y directivo de T&T.

“Alejandro Burzaco dijo hoy –por ayer– ante el tribunal que pagó sobornos a Juan Ángel Napout, José María Marín y Manuel Burga, los tres acusados en el juicio de Brooklyn y que se declararon no culpables”

Asimismo el ex empresario argentino declaró ante la Corte que “las coimas eran algo habitual”. “Entre 2006 y 2015, TyC tenía varios socios como Fox Sports USA, el grupo mexicano Televisa, la brasileña TV Globo, la española MediaPro, la argentina Full Play, el grupo argentino Clarín”.

Consultado por el fiscal Nitze sobre cuáles pagaban sobornos a cambio de contratos de televisación y marketing de torneos nacionales y regionales, Burzaco respondió: “Que yo sepa todas las compañías, a excepción de Clarín”.

Aseguró que pagó coimas a Julio Grondona, el poderoso jefe del fútbol de Argentina y vicepresidente primero de la FIFA, hasta su muerte en julio de 2014, a cambio de la extensión de contratos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, amistosos de la selección argentina y partidos de la Copa del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030.

Datisa (conglomerado entre Full Play, Traffic Brasil y TyC) también pagó a Grondona sobornos por contratos de la Copa América desde 2015 hasta 2023, afirmó.

Confesó también que por contratos de Copa Libertadores desde 2006, la firma T&T (joint venture entre TyC y desde 2002 Fox Panamerican Sports) pagó al también paraguayo Nicolás Leoz, entonces presidente de Conmebol, US$ 600.000 en coimas anuales, un monto que subió a 1 millón por año a fines de la primera década del 2000.

Julio Grondona, del cual Burzaco era mano derecha (y así se hizo de TyC que era del paraguayo Carlos Ávila), recibía por su lado US$ 600.000 al año y luego esa cifra subió a US$ 1,2 millones desde 2012 hasta su muerte, según Burzaco. Ricardo Teixeira, jefe del fútbol brasileño, recibía también US$ 600.000 año, al igual que el argentino Eduardo Deluca, el boliviano Romer Osuna y el uruguayo Eugenio Figueredo.

Burzaco confesó que hubo una coima especial de US$ 3,7 millones por la extensión de derechos de la Copa Sudamericana de 2015 a 2018, pagado vía un contrato falso de renegociación de derechos con la empresa Somerton, propiedad del brasileño José Margulies.

El contrato de 2008 está firmado entre otros por James Ganley, ex alto responsable de Fox Panamerican Sports, una de las principales televisiones del mundo con programación deportiva y socia de T&T.

El fiscal Sam Nitze mostró el contrato al jurado, pero Burzaco les dijo que “este no era un contrato real” sino una fachada para pagar sobornos a Leoz, Grondona, Figueredo, Osuna y Deluca.

Cuando Napout y el brasileño Marco Polo del Nero (hoy presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol) reemplazaron a Leoz y Teixeira en la Conmebol estaban al tanto del esquema de corrupción, afirmó Burzaco.

Salvo el difunto Grondona, todos estos jerarcas están acusados en el megadossier FIFA presentado por la Fiscalía de los Estados Unidos.