Trump anuncia la bilateralidad en tanto China se presenta como campeón de la globalización

“En las últimas décadas, la globalización ha contribuido significativamente al crecimiento mundial; se ha convertido en un cambio histórico irreversible”, dijo Xi

“Deberíamos apoyar una visión multilateral del comercio que permita a los miembros en desarrollo obtener un mayor beneficio del comercio y la inversión” Trump descartó acuerdos multilaterales como el que forma el APEC o TPP, y apostó por tratados bilaterales que establezcan una relación “justa y recíproca”

El Presidente de China, Xi Jinping, defendió este viernes la globalización en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) poco después de que su homólogo de EE.UU, Donald Trump, postulara ante la misma audiencia la bilateralidad.

“En las últimas décadas, la globalización económica ha contribuido significativamente al crecimiento mundial. Es más, se ha convertido en un cambio histórico irreversible”, indicó Xi en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del APEC que se celebra en Danang, en el centro de Vietnam.

El Mandatario chino defendió una globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada, justa y beneficiosa para todos. También abogó por una mayor integración comercial en la región de Asia y el Pacífico y apostó por un comercio global basado en el multilateralismo.

“Deberíamos apoyar una visión multilateral del comercio que permita a los miembros en desarrollo obtener un mayor beneficio del comercio y la inversión”, declaró.

Poco antes y desde el mismo estrado, Trump descartó acuerdos multilaterales como el que forma el APEC o el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), del que se retiró en enero, y apostó por tratados bilaterales que establezcan una relación “justa y recíproca”, con cualquiera que quiera y cumpla las reglas.

“No entraremos en acuerdos grandes que nos tengan maniatados. Debemos asegurar que todo el mundo cumple las reglas, lo que ahora no todos hacen”, manifestó Trump. “Se han perdido muchas oportunidades para el beneficio mutuo porque hay gente en la que no se puede confiar, que no sigue las reglas. No podemos ni vamos a permitirlo más”, añadió el gobernante.

Trump aseguró que en el pasado EE.UU. abrió su economía sin poner condiciones pero que esta actitud no fue correspondida, y denunció que la Organización Mundial del Comercio admitió el ingreso de países que no han cumplido las normas de la institución.

El APEC, fundado en 1989, tiene acordado el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros para el año 2020. Los miembros de este bloque son Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipéi, Tailandia y Vietnam. El APEC representa el 59% del PIB mundial, el 49% del comercio global y forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores.