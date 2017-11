Elecciones en Falklands: amplio abanico de temas en propuestas de los candidatos

Gavin Short y Stacy Bragger, candidatos por Stanley priorizan el desarrollo de infraestructura tanto en materia de energía como de instalaciones educativas

La importancia de acoplar metas y ambiciones en materia del medio ambiente con una estrategia de desarrollo económico, fue planteado por Roger Spinks El referendo del 2013 generó un amplio consenso en la necesidad de asegurarse que las Islas continúen a promover su derecho a la auto determinación

Los electores de las Islas Falkland está previsto que concurran a las urnas para elegir una nueva Asamblea Legislativa el próximo 9 de noviembre. Diez y siete candidatos se han presentado para las ocho bancas de la Asamblea Legislativa, el órgano que es responsable del gobierno interno de las Islas y establece las metas de la agenda nacional de las Falklands.

También enlaza con el gobierno del Reino Unido en asuntos de defensa y está activamente involucrada en temas relativos a las relaciones exteriores de las Falklands.

Tras el cierre del registro para candidatearse el pasado 20 de octubre, un abanico de temas han sido planteados, discutidos y propuestos en los distintos programas de gobierno propuestos por cada uno de los aspirantes a los cargos electivos. Visto que en las Islas no existen partidos políticos, los candidatos se presentan en base a lo que consideran son las prioridades y las políticas a aplicar. Esto significa que podrían existir un abanico de ideas y propuestas divergentes. Sin embargo un análisis de dichos programas (o manifestos) y las correspondientes campañas desplegadas al momento, sugieren que en verdad hay un considerable consenso y superposición entre las propuestas elevadas individualmente por los candidatos.

El primer tema clave que surge de varios de estos programas es el de las inversiones en infraestructura para las Islas. Ben Cockwell, candidato por la circunscripción del Campo afirma que en el pasado ha habido “un enfoque por demás cauteloso respecto al desarrollo en materia de infraestructura”. Otros candidatos también sugieren que el ritmo de dicho desarrollo precisa acelerarse, tal la sugerencia del candidato por Stanley, David Peck, para quien las actuales “soluciones temporarias en uso” deberían ser reemplazadas con estructuras más permanentes.

Stacy Bragger y Gavin Short, ambos candidatos por Stanley también priorizan el desarrollo en materia de infraestructura, tales como pueden ser una puesta al día en materia de generación de energía y de las facilidades educativas.

En segundo lugar los candidatos coinciden ampliamente en la necesidad de proteger y administrar activamente el medio ambiente terrestre y marino de las Falklands, hogar de una vida silvestre casi sin par y de importancia global. Las discusiones en esta área han ido desde la creación de nuevos estructuras medioambientales para ayudar a financiar los trabajos, tal la sugerencia de la candidata Leona Roberts, a soluciones para la disposición de residuos que resulten más amigables para el medio ambiente, tal cual auspician varios candidatos.

La importancia de acoplar las metas y ambiciones medio ambientales a la estrategia de desarrollo económico de las Islas, también han sido presentadas por candidatos como Roger Spink.

Finalmente, como es de esperar considerando el resultado del referendo celebrado en 2013, parece existir un gran consenso en la necesidad de asegurarse que las Islas continúen firmes en cuanto al derecho a la auto determinación y al estatus político de las Islas como un Territorio Británico de Ultramar. El candidato por Stanley, Marvin Clarke lo deja bien claro con su afirmación que ese derecho es “supremo”. Otros también subrayan la necesidad de continuar a representar las Falklands internacionalmente y promover los derechos de las Islas en el contexto de los persistentes reclamos de Argentina.

Dicho esto, no quiere decir que no hayan diferencias de opinión en el discurso político de las Islas. Han habido, en oportunidades, discusiones directas y puntuales, en las redes sociales sobre el futuro desarrollo constitucional. En particular el debate sobre la estructura de las circunscripciones en las Islas y si los electores deberían tener el derecho al voto en una única circunscripción. La amplitud del gasto gubernamental y si debería considerarse la devolución de una proporción de las actuales reservas financieras a los contribuyentes, también ha sido punto de discusión y desacuerdos.

La nómina completa de candidatos de ambas circunscripciones se ajusta al siguiente detalle:

STANLEY:

Ashbridge Corina Rose

Birmingham John (Ex legislador)

Bragger Stacy John

Buckland Carole Lynda Jane

Clarke Marvin Thomas

Ellis Louise

Elsby Barry (Va por la reelección)

Lewis Jason

Peck David Patrick

Pollard Mark John

Short Gavin Phillip (Va por la reelección)

Spink Roger Kenneth

Vidal Roberts Lucila Leona

CAMPO:

Barkman Teslyn Siobhan

Cockwell Benjamin William

Edwards Roger Anthony (Va por la reelección)

Hansen Ian (Va por la reelección)

Director del escrutinio electoral, BA Rowland