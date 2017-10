Falklands: plantean posibilidad de hacerlas una única circunscripción electoral

MLA Jan Cheek no se siente tan alentada respecto a la circunscripción del Campo, ya que para las tres bancas se han presentado apenas cuatro aspirantes.

Si bien es entendible el bajo número de electores en el Campo, la situación merece un nuevo debate sobre si reducir las Islas a una única circunscripción electoral El último censo de 2016 indica que en Stanley los residentes son 2.460 y en el resto del territorio insular unos 381

La veterana legisladora de las Islas Falkland, MLA Jan Cheek quien no se presentará a la reelección el 9 de noviembre, se muestra satisfecha con el número de candidatos que se han presentado para una de las dos circunscripciones de las Islas, la capital Stanley, casi dos aspirantes por cada una de las cinco bancas.

Pero no se siente tan alentada respecto a la otra circunscripción que se identifica como el Campo, o sea fuera de la capital, ya que para las tres bancas se han presentado apenas cuatro aspirantes.

Si bien admite en parte es entendible por el bajo número de electores en el Campo, también es cierto que la situación merece un nuevo debate sobre si reducir las Islas a una única circunscripción electoral.

Según MLA Cheek esta opción brindaría un mayor abanico de candidatos y sería menos divisiva en una población pequeña como lo es la de las Falklands. El último censo de 2016 indica que en Stanley los residentes son 2.460 y en el resto del territorio insular unos 381, o sea que esta última fracción de la población cuenta con tres representantes en la Asamblea Legislativa.

Pero MLA Cheek argumenta que una vez electos todos los miembros representan a la totalidad de las Falklands, y no se identifican por sus circunscripciones, y también se distribuyen las comisiones sin distinciones.

La legisladora reveló que al momento de votar (en Stanley), lo hace estratégicamente, y al llenar la lista de cinco candidatos en orden de prelación, sólo lo hace para aquellos que a su manera de ver, cumplen con los criterios de honestidad, inteligencia, trabajo duro en favor de la comunidad, y por tanto no necesariamente completa la lista.

Empero es consciente que otros electores son partidarios de llenar los cinco lugares, en parte para impedir que no lleguen aquellos que no quieren resulten electos.

“Lo he pensado y siempre me preocupa que si utilizo una opción de voto en un candidato no convincente, podría en una disputa muy ajustada, terminar al frente de mis preferidos”.

Por tanto la legisladora se muestra ansiosa por escuchar y leer lo que los candidatos tienen que decir y asegurarse que en verdad han hecho los “deberes” y tienen el suficiente conocimiento y determinación, los cuales pueden esperar de ellos los electores en los próximos cuatro años.

Además “en una población tan pequeña como la de las Islas es posible, hasta cierto punto, evaluar la habilidad y sinceridad de los candidatos por sus antecedentes y estilo de vida, más que por lo que puedan decir o prometer”.

Al respecto MLA Cheek se animó a un consejo a los candidatos para la elección de noviembre y es que no se transformen en 'candidato de un solo tema’. El cuerpo electoral quieren una indicación clara de donde están parado en un abanico de temas y desafíos.

“Actúen con mentalidad positiva en cuanto a que quieren alcanzar y cómo, si electos pueden lograr el apoyo de sus pares con ese fin”, concluyó MLA Cheek.