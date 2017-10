Soros transfiere US$ 18.000 millones a su organización filantrópica

El inversor George Soros transfirió unos US$ 18,000 millones, la mayor parte de lo que se calcula que es su fortuna, a su organización Open Society Foundations (OSF), lo que la convierte en el segundo mayor grupo filantrópico de Estados Unidos, según reportes de prensa publicados el martes.

Las fundaciones ya controlaban miles de millones de dólares, pero Soros, de 87 años, incrementó en los últimos años las transferencias desde su negocio, Soros Fund Management LLC, publicaron el martes The Wall Street Journal y The New York Times, que citaron a funcionarios de la OSF.

Open Society trabaja para “construir democracias vibrantes y tolerantes” en el mundo y ha repartido cerca de US$ 14,000 millones desde su creación en 1979, según su sitio web.

Soros, que es de origen húngaro y obtuvo una enorme ganancia apostando contra la sobrevalorada libra británica en 1992, es un partidario activo de causas progresistas y fue un gran contribuyente al grupo de recaudación de fondos de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Solo la Fundación Bill y Melinda Gates es más grande que la OSF entre los grupos filantrópicos de Estados Unidos, con aproximadamente US$ 40,000 millones en fondos. Soros tiene un patrimonio estimado en US$ 23,000 millones, según Forbes.