Sebastián Piñera al frente de intención de voto en Chile, pero habría balotaje

Según se desprende de la última encuesta Cadem, al ex Presidente Piñera (foto) se le otorga un 43% de intención de voto y al senador, un 20%.

El candidato presidencial de Chile y ex presidente Sebastián Piñera mantiene una alta intención de voto, pero no le alcanzaría para ganar en primera vuelta y se enfrentaría en el balotaje con el abanderado de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. Así, se desprende de la última encuesta Cadem que otorga 43% al ex Presidente y al senador, un 20%.

La carta del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, sólo capta el 13% de la intención de voto, seguida por José Antonio Kast, con un 5%. Carolina Goic y Marco Enriquez-Ominami se quedan con un 4% cada uno, mientras que Alejandro Navaroo y Eduardo Artés, simplemente, no marcan.

Si los comicios fueran el próximo domingo y en base al votante probable, el resultado obligaría necesariamente a ir a una segunda vuelta en diciembre.

Desde la semana pasada, la compañía empezó a medir posibles escenarios de segunda vuelta de manera semanal y no mensual, como ocurría en agosto y septiembre. En base al votante probable, Piñera se impone a todos sus posibles contrincantes. Si el ex Presidente se mide con Guillier, el periodista obtendría un 36% versus el 51% de Piñera, estrechando su distancia en dos unidades.

Si tuviera que medirse en el balotaje con Sánchez, el ex Mandatario subiría en su votación (53%), mientras que la carta del FA sólo sacaría 34%, dos puntos porcentuales menos que Guillier. Medido con Goic, Piñera sacaría un 51% y ella un 27%, con un porcentaje de indecisión de 22%. Contra ME-O, el apoyo del ex Presidente sube a 54% versus un 22%.

Frente a su ex compañero de coalición, José Antonio Kast, Piñera lograría un 50% de las preferencias contra un 14% para el ex UDI. Este escenario es el que presentaría mayores niveles de indecisión, ascendiendo a 36%.