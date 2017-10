La democracia en acción de las Falklands, resaltada por el ministro Alan Duncan

El ministro Alan Duncan dijo que con estas líneas “quería dejar registrado mi admiración por la forma en que la democracia funciona en las Islas Falkland”.

Alan Duncan junto a Sukey Cameron OBE, representante de FIGO en Londres y MLA Jan Cheek (izq)

El ministro de estado británico del Foreign Office, Alan Duncan ha expresado su admiración por la democracia en las Islas Falkland. Refiriéndose a la elección general en las Falklands a cumplirse el próximo 9 de noviembre, el ministro sostuvo que: “Durante muchos años de experiencia personal puedo atestiguar sobre el significado de la democracia en acción. Los Días de Elecciones son tan excitantes como llenos de significado y deben provocar ambas cualidades”

Más adelante dijo que deseaba escribir estas líneas “para dejar registrado mi admiración por la forma en que la democracia funciona en las Islas Falkland”.

“Mi área de acción como ministro del Foreign Office es increíblemente vasta, En efecto, es lo suficientemente vasta que podría viajar desde Vladivostok a Tierra del Fuego, vía Europa y América del Norte, y ser el ministro responsable a lo ancho de toda esa masa”.

“Dentro de esa ancha área de responsabilidad, siempre me he sentido gustoso de poder hablar con miembros de la Asamblea Legislativa de las Falklands. Y por tanto es importante que trabajemos próximos y juntos. Confío en que esto continuará a ser así con la nueva Asamblea”.

“En efecto, estoy seguro que muchos de quienes estén leyendo estas líneas, están considerando si presentarse y disputar o no la elección, Puedo con confianza afirmar, como alguien con experiencia personal, que es algo increíble y realmente vale la pena.

No siempre es fácil, pero se tiene una verdadera oportunidad de ayudar a vuestra comunidad. No podría recomendarlo con mayor encomio. Y aún cuando no estén considerando candidatearse, espero que estén decididos a votar”

El ministro también aprovechó la oportunidad para dejar sentado su agradecimiento a aquellos miembros de la Asamblea que no volverán a presentarse nuevamente como lo son Mike Summers, Phyl Rendell, Jan Cheek y Michael Poole.

“Ellos han representado vuestra comunidad con orgullo, haciéndose cargo de sus responsabilidades en forma práctica y meditada. Ha sido un placer trabajar con todos ellos y les deseo a todos lo mejor para el futuro”

Finalmente “permítaseme desearles a todos quienes participan en las elecciones de noviembre, desde los candidatos a aquellos en los centros de votación, y por supuesto, a Uds., los electores, todo lo mejor. Espero poder trabajar con vuestra nueva Asamblea Legislativa y visitar las Islas para reunirme con sus miembros personalmente, en cuanto pueda”. (Penguin News)