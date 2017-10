Falklands: catorce aspirantes para ocho cargos al nuevo Legislativo que se elegirá 9 de noviembre

El próximo viernes el semanario Penguin News publicará los programas de los aspirantes, en un resumen de no más de 500 palabras

Además de locales fijos de votación habrá urnas móviles transportadas en vehículos para recoger los votos en estancias y lugares distantes

La semana pasada eran once, este viernes son catorce los precandidatos que aspiran a participar como candidatos plenos en la elección general de las Islas Falkland para renovar los ocho integrantes de la Asamblea Legislativa, que se dividen en dos circunscripciones, cinco miembros por la capital Stanley y tres por el Campo, o sea el resto del territorio insular.

El semanario Penguin News que proporcionó la información dijo que los aspirantes a participar en la elección del jueves 9 de noviembre son: por la capital, Stanley: Lynda Buckland, Stacy Bragger, Louise Ellis, Barry Elsby, Jason Lewis, David Peck, Mark Pollard, Leona Roberts, Gavin Short y Roger Spink. En tanto por el Campo lo son, Teslyn Barkman, Ben Cockwel, Roger Edwards e Ian Hansen.

De los ocho miembros de la Asamblea disuelta, cuatro pretenden repetir, Barry Elsby, Gavin Short, Roger Edwards e Ian Hansen. Han decidido dar por culminada sus experiencias, Mike Summers, Phyl Rendell, Jan Cheek y Michael Poole.

El mismo semanario también comunicó a los aspirantes que tienen derecho a que se publiquen sus manifestos o programas de gobierno, un escrito de no más de 500 palabras en formato electrónico, y deben ser presentados no más allá del 20 de octubre, ya que se publicarán en la edición del viernes 27 de octubre. También se aclara que el material enviado no será corregido o editado, ello corre por cuenta del remitente.

Penguin News también invita a los candidatos a publicar avisos, pagos, si así lo desean y si existe suficiente espacio.

Asimismo la publicación recuerda que a partir de este viernes ha de enviar a los candidatos, que ya se consideran así pues han cumplido con los requisitos de inscripción, una serie de preguntas para que respondan no más allá del lunes próximo al medio día, las cuales, preguntas y respuestas, se incluirán en la edición del próximo viernes.

Por su parte la Oficina del Registro Electoral recuerda a los ciudadanos que la fecha para inscribirse en el Registro y para solicitar votar ya sea por Apoderado, Correo o Apoderado/Correo, vence el 19 de octubre de 2017. En esa fecha vence el plazo para inscribirse y poder votar.

Si un ciudadano entiende que tiene derecho a votar se le recomienda que verifique su nombre con el jefe del Registro Electoral. Igualmente si piensa que no podrá estar presente para votar el día de votación o en alguna urna móvil, se presentan las siguientes opciones:

Por Apoderado, una persona nominada por el interesado para que vote en su nombre. Voto Postal. Voto Apoderado/Postal.

Un elector que esté registrado para cualquiera de estas opciones no puede votar en persona a menos que cancele esas opciones.

Por más información dirigirse al Jefe del Registro Electoral, Elizabeth J. Dent, o a registrargeneral@townhall.gov.fk.