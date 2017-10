Remesas a México batirán récord en 2017 a pesar de deportaciones en EE.UU.

La suma que alcanzará US$ 30.5 mil millones colocará a México en el cuarto lugar como receptor de remesas a nivel internacional detrás de India, China y Filipinas

México recibirá el mayor monto de remesas que cualquier otro país de América Latina en 2017, con una cifra récord estimada en 30.5 mil millones de dólares, un aumento de 6.5% en relación a 2016, proyectó el Banco Mundial (BM).

El incremento colocará a México en el cuarto lugar como receptor de remesas a nivel internacional, detrás de India que recibirá US$ 65.4 mil millones; China con US$ 61 mil millones; y Filipinas con US$ 32.8 mil millones, por encima de países como Paquistán, Nigeria, Egipto, Bangladesh y Vietnam.

“A pesar del incremento de las deportaciones de Estados Unidos hacia México, El Salvador, Honduras y Guatemala, las remesas obtenidas por estos países continúan aumentando”, señaló el Banco Mundial en su reporte 'Migración y Remesas: Sucesos Recientes y Perspectivas'.

Sostuvo que el incremento es explicable por el hecho de que los migrantes anticipan posibles cambios en las políticas migratorias y por lo tanto prefieren enviar sus ahorros a sus países de origen en caso que tengan que regresar en algún momento.

“Un mejoramiento de la situación de los hispanos en Estados Unidos pinta bien para las perspectivas inmediatas de las remesas para la región”, estimó.

En el informe se hizo notar en ese sentido que la tasa de desempleo para la población extranjera que reside en Estados Unidos se ubicó en 4.2%, comparado con el 4.6% para los nativos.

Entre los países de América Latina y el Caribe, el segundo mayor receptor será Guatemala con US$ 8.7 mil millones; República Dominicana con US$ 5.7 mil millones; Colombia con US$ 5.5 mil millones; El Salvador con US$ 5.1 mil millones; y Honduras US$ 4.0 mil millones.

Como porcentaje de su PIB, Haití recibe la mayor proporción de remesas con el 31.2%; seguida de Honduras 18.4%; Jamaica 17.4%; El Salvador 16.7%; Guatemala con 12.2%; Nicaragua, 10.3%; Guyana 8.4%; República Dominicana 7.2% y Belice con 5.3%.

A nivel internacional, el informe destacó en ese sentido que las remesas a países de ingresos bajos y medios se encaminan a recuperarse en 2017, luego de dos años en caída.

El Banco Mundial proyectó que las remesas a los países en desarrollo crecerán 4.8% a US$ 450 mil millones en 2017. Por su parte las remesas globales, que incluyen los envíos a países desarrollados, se perfilan en 3.9% a US$ 596 mil millones.