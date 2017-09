Detalles del comercio bilateral entre Corea del Norte y Paraguay

La exportación entre 2012/17, incluye semillas de soja, preparaciones para sopas o caldos, semillas y frutos oleaginosos, tintas de imprenta, textiles, chatarras de hierro

En medio de la escalada entre Pyongyang y Washington, emergió que Paraguay, mantiene una relación comercial con Corea del Norte gobernada por la dinastía dictatorial de Kim Jong-un.

Los informes estadísticos sobre comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP) dan cuenta de que el Paraguay también es uno de los países, junto con otros de la región, que mantiene un intercambio comercial con Corea del Norte, aun cuando no existe una relación diplomática.

Los datos del BCP señalan que en lo que va del presente año, de enero a agosto, Paraguay exportó a dicho Estado productos por valor de US$ 10.470 e importó por más de US$ 2,1 millones. El mayor flujo comercial, de acuerdo con los datos disponibles de la banca matriz, se produjo en 2012, cuando la exportación alcanzó US$ 858.500 y la importación superó US$ 23 millones.

Las partidas de exportación al país asiático, entre 2012 y 2017, incluyen semillas de soja, preparaciones para sopas o caldos, semillas y frutos oleaginosos, tintas de imprenta, pantalones largos o cortos, camisas, blusas, chatarras de hierro o acero, entre otros. Sin embargo, en lo que va del año solo se enviaron semillas y frutos oleaginosos.

Las importaciones, por su parte, en igual periodo citado, incluyen a productos de las partidas arancelarias correspondientes a automotores, que son los principales en lo que va del año. Además, celulares, aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, y televisores. También se importan artículos de partidas arancelarias correspondientes a máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor; auriculares electro-acústicos, aspiradoras, máquinas y aparatos para panadería, ventiladores, vacunas y otros.

En 2014 se importaron por única vez materiales que figuran en la clasificación arancelaria de “bombas, granadas, municiones y proyectiles” por valor de US$ 6.900. En tanto, la mayor importación correspondió a amplificadores eléctricos de audiofrecuencia por US$ 8,3 millones en 2012. Las importaciones se realizan en forma directa y en ocasiones, procedentes desde otros países vecinos, según BCP.

El comercio con Corea del Norte no es muy relevante, ya que las exportaciones paraguayas globales (a todos los destinos) hasta agosto sumaron US$ 8.101 millones y las importaciones totales, US$ 7.380 millones.