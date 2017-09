Unifican causas contra la Cristina Fernández, incluyendo supuesto encubrimiento de Irán en caso AMIA

El magistrado Claudio Bonadio es titular de dos expedientes similares que ahora se tramitarán como una sola causa

En uno se investiga el presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el ataque a la AMIA, que dejó 85 muertos y denunciado por el fiscal Alberto Nisman

La justicia argentina unificó las dos causas en las que se investiga a la ex Presidenta Cristina Fernández, entre otros altos cargos de su Gobierno, por el presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado contra una mutual judía ocurrido en 1994.

El magistrado Claudio Bonadio es titular de dos expedientes similares que ahora se tramitarán como una sola causa después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal pidiera recientemente al juez que las integrase.

En uno se investiga el presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y que fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la sien, en su casa.

Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, creía que un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán para investigar conjuntamente el atentado, que sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos iraníes -entre ellos el ex Presidente Alí Akbar Rafsanjani, fallecido en enero pasado, y el ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayatí- para favorecer el intercambio comercial, algo que la ex Mandataria y su entorno siempre han negado.

La pasada semana, un fiscal pidió por este caso que, entre otros, Fernández y su ex canciller Héctor Timerman -también entre los acusados- sean citados a declarar y requirió el bloqueo general de bienes preventivo y la prohibición de salir del país.

La otra causa que dirigía Bonadio fue abierta en diciembre de 2015 tras una denuncia por parte de varios ciudadanos por el presunto delito de “traición a la patria” contra los altos cargos del anterior Gobierno que aprobaron el memorándum con Irán.

Esos denunciantes consideraban que con la negociación y firma de ese pacto, el Ejecutivo traicionó no solo a la comunidad judía en Argentina sino también a su propio país.