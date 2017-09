Uruguay: El Vice-presidente Sendic renunció se espera que la Sen. Topolansky asuma

Según el sistema Constitucional la Senadora Lucía Topolansky esposa del ex-presidente Mujica asumirá el cargo de Vice/presidente

Raúl Sendic renunció a su cargo, tras presentarse en el Plenario del FA. El vicepresidente ya le comunicó su decisión al presidente Tabaré Vázquez. “A mí no me sorprendió para nada”, dijo José Mujica, quien anunció que Topolansky va a asumir el cargo.

El vicepresidente informó la renuncia a su cargo al Plenario del Frente Amplio y presentó por escrito sus argumentos contra el informe del Tribunal de Conducta Política. Sendic llegó sobre las diez de la mañana a la sede de la fuerza política y fue recibido por unos 30 militantes de la lista 711 que le expresaron su respaldo.

“Vengo aquí a renunciar. Se los digo acá, y no se los mando a decir por la prensa, como lo hicieron muchos compañeros. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana”, afirmó en el Plenario.

Ahora el cargo será asumido por la senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, la primera en la lista más votada a la Cámara Alta.

Según informó el diario El País, el presidente Tabaré Vázquez se comunicó con el presidente de la fuerza política Javier Miranda para analizar la situación y ver los pasos a seguir en las próximas horas.

“A mí no me sorprendió para nada”, manifestó el ex presidente José Mujica en declaraciones a Telenoche. “Si había un error había que tomar medidas, pero no podían llegar a la ofensa, al aplastamiento”, agregó el ex mandatario quien lamentó la forma en la que se dio la discusión.

Consultado sobre la asunción de Lucía Topolansky, Mujica respondió: “es una vieja militante de partido. Va a asumir lo que requiere la circunstancia”.

El ex presidente planteó también que está “complicado” el futuro de la fuerza política porque la renuncia de Sendic “tiene costos políticos”. Además insistió en que se le reclama que sea candidato. “Me siento presionado”.