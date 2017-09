Reina Isabel inaugura en Escocia el puente suspendido con cables más largo del mundo

Escocia espera atraer a turistas de todo el mundo con estas tres enormes construcciones, al igual que hace el Golden Gate de San Francisco.

Los puentes no son simples estructuras, en muchos casos atractivos turísticos. Tal el caso en Escocia donde se ha inaugurado un nuevo puente llamado Queensferry Crossing, que cruza el fiordo de Forth. Se trata del puente suspendido con cables desde tres columnas, más largo del mundo, según Visit Scotland.

Desde el Golden Gate, en California hasta el Tower Brigde en Londres, los puentes presentan una atractivo particular y el Queensferry Crossing, de más de 2.600 metros, es el tercero en cruzar este fiordo, junto al Forth Road Bridge y el Forth Bridge, que la Unesco identificó una vez como el puente en ménsula de múltiples arcadas más largo del mundo.

Escocia espera atraer a turistas de todo el mundo con estas tres enormes construcciones, al igual que hace el Golden Gate de San Francisco. Además, Queensferry Crossing facilitará el cruce del fiordo desde Edimburgo hasta la región Fife, más al norte.

El nuevo puente está abierto al tráfico desde el miércoles y será inaugurado por la reina Isabel II el 4 de septiembre.