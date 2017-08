Menem camino a repetir banca de Senado por La Rioja por tercera vez

A los 87 años, el ex Presidente no se ha retirado y va por más, sobre todo porque en La Rioja es aún muy popular.

En las primarias figuró en las papeletas y la lista del Frente Justicialista Riojano, con Menem a la cabeza, obtuvo 44,62%, ocho puntos por encima de Cambiemos

Los intentos judiciales para sacar a Carlos Menem del Senado han fracasado. El ex Presidente argentino podrá ser candidato por tercera vez pese a tener una condena a siete años de cárcel por contrabando de armas y otra de cuatro años por pago de sobresueldos durante su gobierno.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó un pedido de impugnación tras considerar que hasta tanto se expida la Corte Suprema los fallos contra Menem no son firmes. El ex Presidente, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, es favorito para renovar su banca en representación de su provincia, La Rioja.

La CNE dio marcha atrás con un fallo emitido el 8 de agosto tras considerar que el plazo para la presentación de la impugnación contra Menem se encontraba vencido. Tuvo también en cuenta una decisión posterior de la Corte Suprema, que el 22 de agosto dijo que la condena en la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador se encuentra bajo su análisis y por lo tanto no está firme. Si el fallo no está firme, Menem no puede ser castigado con una inhabilitación.

Menem ha logrado evitar la cárcel gracias a las múltiples apelaciones de sus causas judiciales. Además de la causa Armas y el pago de sobresueldos, Menem enfrenta un juicio por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó cinco muertos y pretendía borrar rastros de la desaparición de armas que fueron enviadas a Ecuador y Croacia cuando esos dos países tenían un embargo internacional.

Nada de todo aquello ha bloqueado la dilatada carrera política de Menem. A los 87 años, el ex Presidente no se ha retirado y va por más, sobre todo porque en La Rioja es aún muy popular. Son los riojanos quienes lo han llevado una y otra vez al Congreso. De hecho, el primer fallo de la CNE generó indignación en ese feudo político menemista.

En las elecciones primarias celebras el 13 de agosto, Menem figuró en las papeletas porque el fallo del CNE había sido apelado. El resultado no pudo ser mejor para él: la lista del Frente Justicialista Riojano, con Menem a la cabeza, obtuvo 44,62%, casi ocho puntos por encima de Cambiemos, la alianza del Presidente Mauricio Macri. De esta forma, Menem será candidato en las legislativas del 22 de octubre y, de repetir el resultado de las primarias, renovará por tercera vez su banda en el Senado.

Menem comenzó su carrera política hace más de cuatro décadas en esta pequeña y despoblada provincia del oeste de Argentina. En 1973, fue elegido gobernador, destituido durante la dictadura (1976-1983), y reelegido en las primeras elecciones democráticas tras la caída de los militares. Desde allí, en 1989 saltó a la Presidencia argentina. En 2001, dos años después de haber entregado el cargo, permaneció cinco meses bajo arresto domiciliario por la venta de armas.