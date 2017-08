Ex militar denuncia abusos sexuales a que fuera sometida en Falklands

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2001, cuando Crookshank fue destinada a servir junto a 28 soldados en las Islas Falkland.

Fuerte impacto ha causado en Reino Unido el caso develado por Rebecca Crookshank, ex integrante que sirvió en la Fuerza Aérea Real del Reino Unido, quien divulgó fotografías que evidencian que fue sometida a reiterados abusos sexuales por parte de sus propios compañeros durante su estacionamiento en las Islas Falkland.

Los hechos denunciados, según consigna el sitio Russia Today en español, ocurrieron en 2001, cuando Crookshank fue destinada a servir junto a 28 soldados en las Islas Falkland. Según señaló la mujer, los abusos se produjeron desde el primer día que llegó, puesto que fue recibida por sus propios compañeros con ‘un rito de iniciación’ en la que los soldados se encontraban con sus nalgas al aire y con un guante cubriendo sus genitales.

Allí sus compañeros colocaron la mujer, absolutamente vestida, en posiciones incómodas y de connotación sexual. “Esa noche ellos me obligaron a hacer varias cosas que yo no quería hacer, a pesar de que estuve en todo momento vestida, estaba en pánico, había una oscuridad total y yo no sabía lo que me podía pasar”, señaló Crookshank.

También se viralizó un video en el que sus compañeros hablan abiertamente acerca de sus órganos reproductivos cuando la mujer trataba de filmar a un gato. Por si fuera poco, Rebbeca denunció que muchos compañeros tuvieron relaciones sexuales con mujeres en práctica de 16 o 17 años.

Hoy la ex soldado ha dado un giro copernicano a su vida, puesto que se desempeña como escritora y actriz, y según ha señalado denunció los abusos de los que fue víctima para de esa forma evitar que otras mujeres experimenten situaciones similares. Hoy Crookshank es una férrea activista en contra del acoso sexual y se trazado como objetivo concientizar a las personas en temas específicos, como la igualdad en el trabajo.

Según expuso el periódico ‘Daily Mail’ las mujeres soldado pertenecientes a las Fuerzas Armadas del Reino Unido son víctimas de ataques sexuales dos veces a la semana en promedio. Incluso el medio informa que la Policía Militar investigó 113 casos de violación sólo en 2016.

Por otra parte, cifras entregadas por leyes de Libertad de Información británicas indicaron que entre 2012 y 2017 se registraron 363 denuncias por abusos sexuales entre las cadetes del Ejército de Tierra, del Aire y de la Marina.