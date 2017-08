Uruguay muy decepcionado con el gobierno de Venezuela y pide diálogo responsable inmediato

“Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo fiel a su compromiso con el derecho internacional”

Uruguay exhortó al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con su sociedad y al pleno respeto de los derechos humanos antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y a la oposición, a comprometerse responsablemente en el diálogo para encontrar un camino de paz y democracia.

Uruguay contrariamente a sus socios de Mercosur ha tenido una actitud más tolerante y paciente con respecto al régimen del presidente Nicolás Maduro y ha sido un freno a las posiciones más extremas del resto del grupo.

De acuerdo a la cancillería de Brasil esto se debe a cierta “identificación ideológica” de algunos sectores más radicalizados de la coalición de gobierno uruguaya, en tanto desde filas de la oposición del país se apunta a intereses económicos e intermediaciones comerciales de algunos grupos de la coalición al igual que de la propia familia del p[residente Tabaré Vázquez.

El canciller Rodolfo Nin Novoa leyó la declaración el lunes tras el Consejo de Ministros.

”El gobierno de Uruguay sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo teniendo en cuenta el clima de violencia imperante, y exhorta al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad, así como el pleno respeto de los derechos humanos, antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, y a la oposición, a comprometerse responsablemente en dicho diálogo para encontrar un camino de paz y democracia para el pueblo venezolano”, subrayó Nin Novoa.

En declaraciones a la prensa este lunes 31 tras el Consejo de Ministros realizado en Torre Ejecutiva, el canciller añadió en su lectura que “Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los meses anteriores y en el día de ayer (domingo) en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente”.

“Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo fiel a su compromiso con el derecho internacional y, en particular, con la plena vigencia de los derechos humanos, la no intervención y la solidaridad con Venezuela, prosiguió.

“El gobierno ha mantenido con firmeza el rumbo recomendado por la prudencia, la moderación y el escrupuloso respeto de la legalidad internacional, aun a costa de las críticas, que le reclamaban mayor indulgencia por una parte y mayor severidad por la otra”, sostuvo.

”En ese tenor, expuso que Uruguay ve con gran decepción que no se haya respondido favorablemente a las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de diálogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa ese país y, en particular, que el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur y nuestro país realizaron en ese sentido

“No hago calificativos, me remito a lo que el gobierno expresó”, dijo Nin, quien opinó: “me llama la atención que se hayan emitido comunicados antes de finalizar la jornada electoral. No ha habido contactos entre presidentes”.