La toma argentina de Stanley en 1982: defensa simbólica o un encarnizado combate con muchas bajas?

The First Casualty, investigado y escrito por el historiador militar Ricky D. Phillips, revela que hubo un combate de más de tres horas con muchas bajas argentinas

Los rumores indicaban que los infantes de marina organizaron una fuerte defensa hasta que el gobernador Rex Hunt ordenó la rendición de sus tropas La historia oficial sirvió políticamente tanto a la ex primer ministra Thatcher como al dictador militar General Galtieri.

Un nuevo libro sobre el conflicto del Atlántico Sur lanzado en Londres alega sacar a luz un secreto muy bien guardado sobre los hechos bélicos de abril 1982, tanto por parte de británicos como de argentinos, pero también igualmente impactante como polémico.

The First Casualty, (La primera víctima, traducción libre), investigado y escrito por el reconocido historiador militar Ricky D. Phillips, revela que los marines británicos 'lejos de entregarse tras un intercambio mínimo con las fuerzas especiales argentinas invasoras en abril de 1982', se vieron involucrados en un combate de más de tres horas en que los argentinos “sufrieron por lo menos cien bajas”.

Hace tiempo que los rumores indicaban que el cuartelillo de infantes de marina, estacionado próximo a Stanley, organizó una fuerte defensa hasta que el gobernador Rex Hunt ordenó la rendición de sus tropas, tras casi tres horas de combate, para no poner en peligro a la población civil de las Falklands.

Un académico e historiador escocés dio la bienvenida al libro que calificó de “importante”

Tony Pollard, profesor de historia de conflictos en la universidad de Glasgow y experto en las Falklands, ante el lanzamiento del libro el domingo dijo que, “este libro es exitoso del momento que se trata de un trabajo importante que por primera vez cuenta la historia completa de la lucha por defender las Islas.

”Hay muchos libros sobre la guerra de las Falklands, pero la mayoría reducen este episodio vital (defensa ante el primer desembarco de los invasores) a unos pocos párrafos, antes de concentrar el foco en las batallas bien conocidas, tras el desembarco de la Fuerza de Tareas británica“, sostuvo Pollard.

El libro fue escrito luego que Phillips entrevistara a sobrevivientes de ambos bandos para lograr la historia completa de lo acontecido. Sus investigaciones contradicen la historia oficial que se lanzó en su momento: que los argentinos sorprendieron a los británicos durmiendo en el cuartelillo, y también cuestiona detalles sobre la historia oficial del conflicto.

El libro detalla el desembarco inicial de los argentinos y la confrontación que siguió, e incluye testimonios de testigos respecto a muchos más muertos y heridos de los que se admitieran originalmente.

La ex Primer Ministro Margaret Thatcher no quería despegarse de la afirmación de la ”agresión argentina“, en tanto el gobierno militar del General Fortunato Galtieri no quería se revelara el alto número de bajas sufridas en el desembarco. El historiador detalla como los participantes de ese combate se conectaron con él para contar sus versiones.

”Hablando con los miembros del Cuerpo de Infantes de Marina Reales 8901, quienes defendieron a Stanley el día de la invasión, comencé a recoger entrevistas. Muchos escribieron sobre sus experiencias, recibí correos electrónicos, mensajes privados, cientos de llamadas de teléfono, mapas hechos a mano, y cada pedazo de información encajaba en el collage que contaba una historia totalmente diferente, y muchos de estos tipos nunca habían hablado del tema en más de treinta años“.



Luego vino la gente de Stanley que estaban ahí, esa noche, y la cosa se pone aún más interesante: testimonios, diarios personales de la invasión, fotos...mucho más de lo que se ha dicho sobre esto hasta ahora.

Y luego vino la gran sorpresa, hablaron los argentinos. No estaban para nada contentos con la versión de apenas una ”defensa simbólica“ o simplemente un walk over.

Por lo visto un grupo de sesenta infantes de marina reales combatieron durante tres horas, matando todos los argentinos que pudieron sin sufrir una sola baja. Dispararon 6.462 rondas de proyectiles previo a que el gobernador Rex Hunt pidiera un cese de fuego para salvar a los Isleños.

El historiador Ricky D. Phillips detalla y resalta que ”cuando un hombre valiente te dice con lágrimas en los ojos que le estás devolviendo su dignidad, sabes que estás haciendo lo correcto, en la senda cierta”.